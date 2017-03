Machen Sie den Weg zur Arbeit zu Ihrer Burnout Prävention

Der Weg zur Arbeit stellt täglich eine Gefahr dar. Gehören Sie zu den Menschen die sich rechtzeitig und entspannt auf den Weg in die Arbeit machen, oder sind Sie häufig zu spät und versuchen, die Zeit am Weg wieder einzuholen?

Sie können selbst entscheiden ob Sie sich täglich gleich in der Früh schon einer Stresshormondusche unterziehen und dadurch langfristig Ihre Leistungsfähigkeit mindern, oder ob Sie aus dem Weg zur Arbeit Profit schlagen wollen.

Sind Sie daran interessiert, täglich ohne zusätzlichen Zeitaufwand etwas für Ihre Gesundheit zu tun, dann lesen Sie weiter.

Leistungsfähigkeit steigern am Weg zur Arbeit

Stressfrei in der Arbeit anzukommen sollte Ihr Ziel sein, dadurch verlieren Sie nicht unnötig Energie für Ihre beruflichen Herausforderungen.

Unterwegs mit dem Auto

Fahren Sie rechtzeitig von zu Hause weg. Frühstücken bzw. Kaffee trinken während dem Autofahren erzeugt Stress und verleitet zum mehr Essen. Machen Sie es lieber in Ruhe zu Hause, bevor Sie sich auf den Weg machen.

Hören Sie lieber Entspannungsmusik und bereiten sich mental auf Ihre beruflichen Aufgaben vor.

Unterwegs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Sie sind öffentlich unterwegs, dann nutzen Sie den Weg und gehen möglichst viel zu Fuß. Stiegen steigen statt Rolltreppen und Aufzug benutzen. Wollen Sie gleich noch ein bisschen mehr für Ihren Körper tun, dann steigen Sie eine Station früher aus und gehen zu Fuß weiter.

Wollen Sie in der Früh weniger abgelenkt von äußeren Reizen werden, dann hören Sie am besten wingwave Musik, dadurch können Sie leistungsstärker in den Arbeitstag starten.

Unterwegs mit dem Rad

Eine sehr gesunde und umweltfreundliche Möglichkeit stellt die Anfahrt mit dem Fahrrad dar. Wenn es Ihnen möglich ist, dann ergreifen sie die gesunde und kostengünstige Variante und fahren mit dem Rad in die Arbeit. Haben Sie es noch nie gemacht und möchte es probieren, dann fahren Sie die Strecke einmal vorher ab, um die Dauer und den schnellsten Weg herauszufinden.

TIPP: Tragen Sie einen Helm beim Radfahren, der Kopf ist Ihr wichtigstes Körperteil.

Zu Fuß in die Arbeit

Habe Sie es nicht weit zur Arbeit, dann können Sie auch zu Fuß gehen. Hören Sie am Weg eine spezielle wingwave Musik damit gehen sie „fröhlicher“ und steigern Ihr körperliches und mentales Wohlbefinden. In diesem Sinne „happy wingwave walk“.

Der Weg zur Arbeit führt über das Fitnessstudio

Ihnen ist es wichtig nicht nur im Job zu glänzen sondern auch körperlich und mental top zu sein, dann sollte mind. 2x pro Woche der Weg zur Arbeit über das Fitnessstudio führen. In meinem letzten Blogartikel habe ich davon berichtet, dass die meisten erfolgreichen Menschen Sport schon vor der Arbeit machen.

Ihr Vorteil ist, Sie starten leistungsfähiger in den Arbeitstag und schaffen dadurch mehr. Außerdem fühlen Sie sich den ganzen Tag wohl und ausgeglichen in Ihrem Körper, wenn Sie gleich in der Früh schon Sport machen.

5 Fehler die Sie vermeiden sollten, wenn Sie Burnout Prävention ganz nebenbei machen möchten

Zu spätes Aufstehen Keine Zeit für ein gesundes Frühstück Zu später Start in die Arbeit Unnötiges Aufregen über andere Menschen Dringende Aufgaben erst am Weg in die Arbeit planen

Ein gutes Zeitmanagement und die Umsetzung ist Gold wert und die beste Burnout Prävention.

Ihre AUFGABE: Überlegen Sie sich wie Sie Ihren Weg in die Arbeit noch besser gestalten können!