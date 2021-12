Zu Weihnachten glänzen wir heuer besonders

Was war das wieder für ein Jahr. Und was wird wohl noch alles kommen? Nachdem wir alle dachten, dass dieser Wahnsinn heuer wieder vorbei sein wird, kam es ja fast noch dicker als letztes Jahr. Darum muss unser diesjähriges Weihnachtsfest noch mehr glitzern und glänzen, EGAL ob geimpft oder ungeimpft.

Oh du schönes Weihnachtsfest

Am schönsten ist das Weihnachtsfest, wenn man es mit seinen Liebsten und Engsten verbringen darf. Egal wie viele Kilometer man dafür fahren muss, oder welche Strapazen man auf sich nehmen muss. Umso dankbarer sollten wir sein, dass es uns so gut geht, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und es immer kuschelig warm haben. Wir können uns die Mäuler vollstopfen und haben tagelang dicke Bäuche von den guten Schmausereien und Kekslein.

Glitzerndes Outfit

Dazu darf ein glitzernder Auftritt nicht fehlen. Wie könnte der besser gelingen, als mit einem schönen Outfit für den Heiligen Abend. Ja, ich weiß was ihr jetzt alle denkt. Wie soll man sich ein schönes Outfit kaufen, wenn alle Bekleidungs-Geschäfte geschlossen haben? Nun ja, wir müssen wohl wieder zum selben Mittel greifen, wie letztes Jahr: Online Shopping oder Do it yourself ist angesagt! Deswegen solltest du auch nicht zu spät dran sein. Ein eigens kreiertes Outfit braucht Zeit, außer man ist wirklich so geübt im Nähen.

Online shops

Um ehrlich zu sein, ich kaufe sehr gerne, wenn ich online bestelle, beim Online Shop Best Secret ein. Dies ist ein Online Shop für „members only“. Man braucht eine Einladung, um sich registrieren zu können. Mit ein bisschen Glück findet man im Netz aber immer wieder Einladungslinks, um sich erfolgreich registrieren zu können. Best secret führt Markenwaren, wie unter anderen Hugo Boss, Tommy Hilfiger oder auch Balenciaga. Best secret bietet „last season“ Ware, mit günstigeren Preisen, aber auch dauerhaft lagernde Ware. Wer in Wien wohnt, kennt vielleicht den dazugehörigen Shop Schustermann & Borenstein.

Die Klassiker

Zudem gibt es natürlich Klassiker unter den Online Shops. Zalando steht ganz oben auf der Liste. About you ist Zalando zwar sehr ähnlich, führt aber ein paar andere Marken. Ist auf jeden Fall einen Blick wert. Dann darf man natürlich den Online Shop von Kastner&Öhler nicht vergessen. Dieser ist sehr hochwertig aufgebaut. Für die etwas experimentelleren Typen unter uns, empfehle ich Asos.

Burda style

Ein weiterer Online Shop, einer speziellen Art ist burda style. Denn wer gerne sein Weihnachtsoutfit selber näht, kann sich hier wunderbare Schnitte kaufen und sogar downloaden. Es ist vor allem für jede Größe was dabei. Es gibt unzählige Schnitte für Kinder, Damen und Herren. Die Schnitte passen sehr gut, kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Kleine Änderungen sind ja leicht vorzunehmen. Vor allem sind auch immer wieder tolle Empfehlungen für die Stoffauswahl oder auch Tipps zum Kombinieren dabei. Ich mag es, dass die Schnitte in Kategorien eingeteilt sind, zum Beispiel Hosen, Kleider usw. Für Kinder ist ein ziemlich großes Angebot dabei! Und zugegeben so ein Kleidchen für die kleine Tochter ist sehr schnell genäht und es macht doch noch mehr Spaß kleine Persönchen einzukleiden.

Als Bild sieht man dieses Mal ein paar Ideen für das Outfit am Heiligen Abend. Gefunden auf www.bestsecret.at