Bekannte Entwickler von Casino-Spielen

Casino-Spiele erfreuen sich bei den Konsumenten sehr großer Beliebtheit. Viele empfinden es einfach als netten und entspannenden Zeitvertreib für zwischendurch, eines der zahlreichen Spiele in einem Online-Casino auszutesten. Damit das auch tatsächlich dauerhaft den erwarteten Spaß bringt, unternehmen die Entwickler der Spiele große Anstrengungen, um laufend neue und innovative Slots auf den Markt zu bringen.

Die besten Online-Casinos in Österreich

Viele Konsumenten fragen sich: Welches ist das beste Online Casino Österreich? Eine eindeutige Antwort darauf ist schwierig, da dies vor allem von den persönlichen Vorlieben abhängt.

Renommierte Anbieter wie beispielsweise Mr. Vegas, G Slot oder National Casino bieten jedoch mehrere tausend Slots in ihrem Online-Casino an und sorgen so für riesige Abwechslung. Der besondere Vorteil dabei: Die Spieler können die Games bequem von zuhause aus am eigenen PC spielen und müssen dafür keinen Dresscode befolgen.

Die angebotenen Spiele tragen alle eine eindeutige Handschrift. Das liegt vor allem an den Programmierern. Geübte Zocker erkennen oftmals auf den ersten Blick, von welchem Entwickler ein Spiel stammt. Vor allem die folgenden Software-Schmieden sind in der Branche besonders beliebt.

NetEnt

NetEnt steht als Abkürzung für Net Entertainment. Dabei handelt es sich um einen der größten Spieleentwickler für Casino-Spiele.

Das Unternehmen wurde bereits 1996 gegründet. Mittlerweile umfasst das Angebot von NetEnt über 200 unterschiedliche Slots, die in mehr als 100 Online-Casinos regelmäßig gespielt werden.

Insgesamt arbeiten über 700 Leute in Schweden, Malta, Gibraltar, der Ukraine, den USA und Polen ständig an neuen Entwicklungen. Zu den bekanntesten Spielen zählen unter anderem Starburst, Gonzo’s Quest sowie Guns N’ Roses und Jack and the Beanstalk.

Mit dem Slot Mega Fortune hat es NetEnt sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Denn hier wurde mit 17,86 Millionen Euro der bis heute höchste Jackpot in einem Casino-Spiel ausbezahlt.

Just for the Win

Der Spieleentwickler „Just for the Win“ stammt aus Schweden und wurde 2016 gegründet. Die ersten Spiele kamen im Jahr 2017 auf den Markt. Für die Entwicklung der neuen Games zeigt sich ein internationales Entwicklerteam aus insgesamt elf Nationen verantwortlich.

Bisher konnte „Just for the Win“ 36 Slots auf den Markt bringen, die sich durch die Nutzung der Quickfire Software Plattform von Microgaming auch weit verbreiten.

Zu den erfolgreichsten Spielen gehört unter anderem „Amazing Aztecs“. Viele Spieler schätzen dabei vor allem die einfache Aufmachung. Die Story dreht sich um die Zivilisation der Azteken. Durch fünf Walzen und drei Reihen sind bei dem Spiel insgesamt 243 Gewinnlinien möglich.

Play ‘N GO

Der Anbieter „Play ‘N GO“ gehört ebenfalls zu den Branchen-Dinos und brachte 2004 die ersten Spiele auf den Markt. Heute hat das Unternehmen aus Schweden rund 60 Angestellte und bereits über 90 Spiele herausgebracht.

Die Spiele von „Play ‘N GO“ sind nicht nur für den PC, sondern in den meisten Fällen auch für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets in allen gängigen Betriebssystemen verfügbar.

Zu den bekanntesten Slots zählen unter anderem Cloud Quest, Ninja Fruits und Hugo.

WMS Gaming

Im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklern kommt WMS (Williams Interactive) nicht aus Skandinavien, sondern aus den USA. Das Unternehmen wurde bereits weit vor der Online-Casino-Ära im Jahr 1943 in Illinois gegründet und gilt als Erfinder des Flippers.

Seit Anfang des neuen Jahrtausends beschäftigt sich WMS Gaming auch mit der Entwicklung von Slots. Das Design hebt sich dabei deutlich von den typischen Slots aus Europa ab. Es gibt Slots mit bis zu zehn Walzen und 192 Gewinnlinien.

Die bekanntesten Casino-Spiele von WMS Gaming sind zum Beispiel The Wizard of Oz, Star Trek, The Lord of the Rings sowie Dragon Wheel und Casino Island.