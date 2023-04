Hightech NÖ: Von Berndorf zum größten Planenten des Sonnensystems

© Bild: NASA

Verlaufen die letzten technischen Tests störungsfrei und spielt das Wetter mit, startet am 13. April vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana eine Ariane-Trägerrakete. Die Rakete sendet den 4.800 Kilogramm schweren Forschungssatelliten JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) auf einen sieben Jahre dauernden Flug zum Jupiter, den größten Planeten des Sonnensystems mit der 139-fachen Erdmasse und seinen drei Eis-Monden Europa, Ganimed und Kallisto. Mit an Bord der Mission, die die Europäische Raumfahrtorganisation ESA durchführt, ist auch Hightech aus Niederösterreich.

Millionenauftrag

Das Unternehmen Beyond Gravity Austria aus Berndorf im Triestingtal hat jenen Thermal-Isolationsschild gefertigt, der die Sonde und ihre empfindlichen Messgeräte vor den extremen Temperaturschwankungen im Weltraum wirkungsvoll schützt. Die Thermalisolation besteht aus mehreren Schichten hauchdünner Spezialkunststofffolien, die bis zu minus 230 Grad Celsius standhalten müssen. Der ESA-Auftrag bescherte Beyond Gravity einen Umsatz von mehreren Millionen Euro.

Umfragreiche Forschungsaufgaben

Der Ablauf der Mission ist spektakulär: Hat JUICE den Riesenplaneten Jupiter erreicht, wird die Raumsonde in eine Umlaufbahn um den Gasriesen eintreten und ihn zunächst für etwa drei Jahre umkreisen. In dieser Phase erfolgen Vorbeiflüge an den Monden Europa, Ganymed und Kallisto, die sowohl wissenschaftlichen Zielen dienen als auch für Bahnkorrekturen der Raumsonde nötig sind. Darüber hinaus werden Jupiter selbst sowie seine Magnetosphäre detailliert untersucht.

Danach wird die Raumsonde in einen polaren Orbit um Ganymed einschwenken und diesen, in der letzten Phase der nominalen Mission, in einer Höhe von ca. 500 Kilometern umkreisen. In diesem Missionsabschnitt werden insbesondere Daten gesammelt die zeigen werden, ob sich unter der Eiskruste Ganymeds ein globaler Wasserozean befindet und in welcher Tiefe dieser liegt.

Suche nach Leben jenseits der Erde

Auch für Europa und Kallisto deuten die bisherigen Beobachtungen auf Ozeane unter der Eiskruste der Monde hin. Deshalb ist das Jupitersystem neben dem Planeten Mars und den Saturnmonden Titan und Enceladus von besonderer Bedeutung bei der Suche nach extraterrestrischen Lebensformen im Sonnensystem. Am Ende der Mission 2033 soll JUICE dann auf der Oberfläche von Ganymed zerschellen.

Beyond Gravity Austria unterhält im Berndorfer Industrieareal Produktionsräume zur Herstellung von Thermalisolationen für Satelliten. Dorthin liefern die Kunden, wie etwa die europäische Raumfahrtagentur ESA, von ihren Sonden dreidimensionale Modelle. Diese werden von den Beyond Gravity-Mitarbeitern zu Probezwecken in die Thermalisolationen gewickelt und die Folien geerdet.

Quellen: Niederösterreichischer Pressedienst / Redaktion