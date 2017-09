Viele Unternehmerinnen und Unternehmer kommen im Gründungsprozess an einen wichtigen Punkt. Sie benötigen ein Corporate Design oder Branding für Startups, in dem Fall das eigene. Spätestens wird darüber nachgedacht, wenn es an die Planung einer Visitenkarte oder einer Homepage geht. Corporate Design und Branding für Startups und Neugründer ist ein essentieller Grundbaustein in der Firmenidentität und –Kommunikation.

Was ist Corporate Design genau?

Corporate Design ist das Gesamtsystem der visuellen Firmenkommunikation. Das Ganze kann man sich wie einen Legokasten aus Designelementen vorstellen. Der Designer oder die Designerin, die ein Corporate Design konzipiert, baut diese Elemente auf Grundlage einer Strategie. Es wird geschaut, dass diese Elemente perfekt miteinander harmonieren.

Wenn wir bei der Analogie des Legobaukastens bleiben, dann kommt zu jedem Legomodell eine Anleitung. Sie sagt, wie die Steine am besten zusammengesteckt werden, damit das Modell am Ende einen Sinn macht. So ist das auch bei einem Corporate Design. Die Designelemente müssen nach einer dazu konzipierten Anleitung verwendet werden. Nur so macht das Ganze endlich Sinn. Die Wiedererkennung ist garantiert und die Stabilität in allen damit gestalteten Medien ist vorhanden. Dieses Designsystem sollte für alle visuellen Medien funktionieren: Print, Online, Animation, etc.

Zum Corporate Design und Branding für Startups können folgende Elemente gehören: Logos, Icons, Farben, Schriften, Bildsprache, Keyvisuals, Muster, Animationen, etc.

Was ist der Unterschied von Corporate Design und Branding?

Branding setzt noch einen Schritt vor dem Corporate Design an. Hier wird für das Unternehmen als Leitfaden eine Wertestrategie erarbeitet. Diese Werte sollen nicht nur als Design sichtbar, sondern als ganzheitliches System in allen erlebbaren Facetten eines Unternehmens wirken: im Servicebereich, Shop, Kundenkontakt, Kleidung, Licht, Gerüche – also alles was einem nur in den Sinn kommt. Diese Wertestrategie ist dann auch die Grundlage für die Konzeption eines Corporate Designs.

Branding wird heutzutage – anders als klassisches Corporate Design – ganzheitlich erstellt. Hier werden sogar schon erste Botschaften und Werte in das Design gewebt. Das bedeutet, dass man sich nicht von einer Checkliste bestimmen lässt, wie es im klassischen Design der Fall ist. Klassisch wäre z.B., dass man mit dem Logo anfängt, und sich dann über die Farben und Schriften langsam vorarbeitet. Gegebenenfalls kommen noch ein paar Elemente hinzu. Oftmals lassen Firmengründer*innen auch erst mal nur ein Logo machen und schauen, wie weit sie damit effektiv kommen. Das ist auf die lange Sicht gesehen eine schlechte Strategie, denn alles was dann irgendwann gemacht wird integriert sich nicht 100% in ein Gesamtimage, es wirkt oft zusammengeschustert.

Branding als System mit Design und Werten

Im Branding werden alle Elemente essentiell auf einander abgestimmt. Es wird vielmehr ein Gesamtwerk geschaffen. Alle Elemente im Branding bedingen einander. Der Fokus der Strategie baut immer auf dem Wertesystem des Konzepts auf. So kann es sein, dass ein Logo in den Augen vieler Designerkolleg*innen gar kein Logo mehr ist, sondern nur ein blanker Schriftzug. Im gleichen Zuge ist aber die Bildsprache sehr charakterstark und es muss garantiert werden, dass das Logo „auf“ dieser Bildsprache funktioniert. Dies, ohne, dass die Elemente miteinander in Konkurrenz treten. So werden auch gleich die ersten starken Aussagen als Grundlage in das Design mit aufgenommen und als Raster verarbeitet. Ein Designraster ist eine Grundregel für die Benutzung des Designs. Es bringt die konzipierten Elemente in einen sinnvollen Zusammenhang mit der Werteebene einer Marke.

Was benötige ich Anfangs?

Die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen planen Anfangs wenig Budget für Strategie, Marketing und Design ein. Oft erlebe ich, dass gar kein Budget dafür bereit steht. Es wird geschaut, dass man das möglichst schnell, günstig oder bestenfalls umsonst, selber zusammenschustert. Indem man am Anfang nur „Das Nötigste“ macht, nimmt man sich jedoch die Chance gleich zu Anfang eine wirklich gute Strategie zu planen, die einen auf lange Frist richtig am Markt etabliert. Später merkt man nämlich, dass einige Dinge in der Kommunikation fehlen, die dann einfach noch dazugemacht werden. Der Eindruck, der bei der Kundschaft hängen bleibt, ist dann ebenfalls verhalten. Die Kommunikation wirkt eher wie ein halbprofessionelles Patchwork aus unterschiedlichen Quellen. Lassen Sie sich gleich zu Anfang ein ganzheitliches Branding mit Strategie erstellen, so gibt es später keinen Raum mehr für Überraschungen. Ich empfehle allen Unternehmern und Unternehmerinnen den Punkt der Kommunikation gleich in die Budgetplanung des Businessplans aufzunehmen. Dieser Bereich – genau wie die restlichen Bereiche des Business – muss ernst genommen und gut gepflegt werden.

Was kostet Corporate Design für Start-Ups?

Viele Unternehmer*innen sind überrascht, dass sich z.B. ein Logodesign sehr leicht in einem preislichen Bereich ab € 1.700,- plus bewegt. Ich empfehle daher allen Startups gleich zu Anfang ein realistisches Budget auf die Beine zu stellen. Eine gute Branding Agentur bietet Pakete für die Markenstrategie, für das visuelle Branding, die Website und die ersten Medien zu Preisen ab circa € 30.000,- an. Das klingt erst mal schrecklich viel, wenn wir aber genau hinsehen ist das ein Preis, der sich sehr schnell rechnet. Setzen wir diesen Preis in Perspektive: Sie bezahlen hierbei nicht nur das handwerkliche Design, sondern auch die Idee, die Betreeung, die Beratung und die Nutzrechte für die Medien. Design tritt nämlich niemals in Ihren Besitz über. Der Urheber des Designs behält alle Besitzrechte, Ihnen wird immer nur ein Nutzrecht an der Arbeit eingeräumt. Dieses Nutzrecht ist, wenn nicht gesondert ausgewiesen, immer im Preis mit inbegriffen.

Warum sich die Investition lohnt

Diese Investition am Anfang klingt für viele überteuert und unnötig. Tatsächlich ist das Corporate Design und Branding für Startups aber eine Investition, die sich sehr schnell wieder rechnet.

Mit einer Branding Strategie können Sie intern die nächsten Geschäftsziele und die Umsetzung miteinander schnell auf einen Punkt bringen. Die Strategie gibt Ihnen klar vor, mit welchen Botschaften, Mitteln und welchem Ziel Sie Dinge umsetzen und planen müssen. Dies ist wertvoller Input für die Gestaltung der Servicestruktur. Sie haben kein Try & Error mehr, keine endlosen Diskussionen mit Geschäftspartnern. Alle haben das gleiche Ziel vor Augen. Sie sparen Zeit und dadurch Geld.

Sie sind gewappnet für alle Dinge, die Sie auch irgendwann später gemacht hätten: Social Media, Print, Werbung, Events. Sie müssen hier nicht für alle einzelnen Bereiche eine Konzeption extra bezahlen, dies wurde schon zu Anfang gemacht. Jeder Zulieferer kann sich an dieses Konzept halten, muss nicht mehrere Vorschläge liefern, sondern wird gleich bei der ersten Umsetzung in’s Schwarze treffen. Sie haben also einen wasserdichten Masterplan für alles, was kommt.

Später kommen Sie nicht in die Verlegenheit, dass Ihnen neue Servicestrukturen, Mitbewerber oder Marktveränderungen in die Quere kommen und Sie nur noch als Zweitbester dastehen. Mit Ihrer Wertebene und Ihren eindeutigen Wiedererkennungswerten bleiben Sie innerhalb Ihrer eigenen Nische.

Spätere Benefits in der Firmenkommunikation

Sie sehen, wenn Sie gleich anfänglich eine wirkliche starke Konzeption für Marke und Design anstreben, dann kann Ihr Unternehmen kontrollierter wachsen, Sie selber werden gleichzeitig mit gecoacht und wissen, wann Sie was und wie kommunizieren müssen. Dies ist ein Prozess, der über Design hinauswächst und ein wirkliches Erlebnis für Ihre Kunden und Kundinnen schafft. Egal, ob Sie nun einfach nur Fliesen verkaufen, ein Restaurant besitzen, eine komplexe Beratung anbieten oder ein Produkt verkaufen. Corporate Design oder Branding für Start-ups lohnt sich.