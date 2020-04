Was jetzt Unternehmer*innen tun !

Zur Zeit kämpfen unglaublich viele Unternehmer*innen gleichzeitig und weltweit mit dem Überleben. Jetzt ist es zwar das ureigene Gebaren eines Unternehmers und einer Unternehmerin, egal ob es sich um ein Einpersonenunternehmen oder um einen Firma mit vielen Angestellten handelt, etwas zu unternehmen.

Daher wollen wir dazu anregen und beitragen, gemeinsam mit unternehmerischen Geschichten Mut und Ideen zu verbreiten.

Gerade Unternehmer*innen müssen sich permanent am Markt orientieren und entsprechend reagieren. Allerdings ist die derzeitige Situation und die Tatsache, dass wir als globale Gesellschaft eine Pandemie zu stemmen haben, sehr außergewöhnlich und vielleicht so noch nie da gewesen. Welche Auswegszenarien, welche intuitiven Aktionen und Strategien wenden Sie gerade an, um mit diesem Ausnahmezustand als Unternehmer*in zurechtzukommen?

Ihre Story ist gefragt

Genau das wollen wir bei unternehmerweb.at lesen. Was haben Sie sich Cooles ausgedacht, um unternehmerisch zu überleben. Gerade jetzt pochen viele immer wieder darauf, dass es auf den Zusammenhalt ankommt. Das wir Unternehmer*innen uns mit Ideen, Aufträgen, Mutzusprache und vielem mehr gegenseitig unterstützen, beflügeln und solidarisch sind.

Fragebogen als Anregung für eine mutmachende Geschichte

Hier können Sie auf Fragen, die wir Ihnen stellen antworten und uns diese zusenden. Sie können genauso diese Fragen als Anregung sehen und eine kurzen Artikel an mailto:redaktion@unternehmerweb.at senden.

Auf jeden Fall freuen wir uns sehr auf alle Beiträge!