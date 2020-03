Initiative Zusammenhalt: Die ersten Angebote

Das Coronavirus stellt uns vor extreme und besondere Situationen.

Deshalb wenden wir uns an alle EPU und KMU Österreichs

Welche Angebote, Ideen, kreative und konstruktive Lösung für das akute Problem, nicht mehr eurem tagtäglichen Business nachgehen zu können, habt ihr gerade?

Diese EPU und KMU haben Angebote für euch:

Anita auf Reisen

Aha-Erlebnisse

Sabine Kramer

Liebesakademie

ISAP

—

Ich weiß aus Mails und Gesprächen, dass sich viele mit dem Daheimbleiben schwer tun und manchmal das Gefühl haben, die Decke fällt einem auf den Kopf. Dagegen möchte ich es etwas tun: In den nächsten zwei Wochen werde ich jeden Tag auf meiner Facebookseite https://www.facebook.com/StudiofuerSchreibkultur/ eine kreative Schreibübung posten. Wer möchte kann zu Hause mit schreiben und seine Texte je nach Laune unter der Übung als Kommentar posten. Die Übungen sind spielerisch-kreativ und können auch für ältere Kinder adaptiert werden.

Quasi ein Schreibmuskeltraining für alle. Und vielleicht ein Impuls, um wieder selbst in den Schreibflow zu kommen oder das nächste Schreibprojekt anzugehen. Obwohl ich von Umsatzeinbrüchen betroffen bin, stelle ich alle Anregungen und Schreibübungen kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich werde ich auf meinem Blog www.anitaaufreisen.at jeden Tag einen neuen Artikel veröffentlichen. Die Reisegeschichten dienen als Ablenkung und Inspiration für die Zeit nach Corona.

—

Wir sind ein von der WKO zertifiziertes Ausbildungsinstitut für psychosoziale Beratung. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine Geschäftsausfälle haben. Wir wollen deshalb unsere Kompetenzen für diejenigen zur Verfügung stellen, die jetzt mit betrieblichen Existenzängsten, Neuorientierung, sonstigem Kummer zu kämpfen haben. Wir sind vom Gesetz her befugt, Krisenintervention und Coaching zu allen persönlichen und unternehmerischen Themen durchzuführen. Wir bieten allen KMU’s und EPU’s, die nicht wissen, wohin sie sich mit ihren Sorgen wenden sollen, unentgeltliches Coaching und unentgeltliche Krisenintervention via Telefon oder eMail an.

Wir sind von Standes wegen verpflichtet, Stillschweigen zu bewahren. Ähnlich wie Ärzte dürfen wir weder jemanden erzählen, wer bei uns Klient war, noch was derjenige mit uns besprochen hat.

—

Ich veranstalte zur Zeit keine Lesungen und daher auch keinen Buchverkauf, würde meine Bücher aber per Post versenden und jetzt auch nur einen Einheitspreis verrechnen. Die Postgebühr übernehme ich.

Mein Textvorschlag:

Statt Lesungen zu veranstalten versende ich meine Kinderbücher mit einem Einheitspreis von € 9,90:

„Die Basketball-Bande: Fangt den Erstkommunions-Dieb!“ ist ein lustiges Abenteuerbuch zur Erstkommunion, in dem junge Leser/innen einen überraschenden Ausgang miterleben und zahlreiche Ideen zum Basteln finden. 60 Seiten

„Pedro, der kleine Esel“ ist eine Tiergeschichte rund um den lebenslustigen Esel Pedro, der seine Besitzer durch abenteuerliche Streiche ärgert. 50 Seiten

—

Als psychologische Beraterin und Coach biete ich gern Unterstützung für Alle, die sich derzeit emotional belastet fühlen (z.B.durch Isolation, Überforderung mit Kindern, Beziehungsproblemen, Geldsorgen, etc.).

Beratungen telefonisch oder in meiner Praxis (das ist erlaubt im Einzelsetting für psycho-soziale Berufe) zum Spezialpreis € 40 statt € 90.

—

Wir bieten eine Software für kleine Handelsbetriebe – gratis !

Bei Bedarf bieten wir aus aktuellem Anlaß auch Unterstützung bei der

Installation und Inbetriebnahme (per mail und teamviewer) ohne Verrechnung!

—

Viele Kleinunternehmen und noch mehr Ein-Person-Unternehmen scheuen immer noch davor zurück, eine eigene Website zu erstellen. »Das ist nicht notwendig« oder »Ich habe keine Zeit für eine Website« sind die gängigen Antworten auf die Frage »Hast du eine Website?«

Und dann kommt da die Aufforderung vom Unternehmerweb, ein kostenloses Angebot, eine Idee oder einen Beitrag zu spenden, der auf das eigene Angebot verlinkt.

Das nervt dann schon, wenn man da nichts parat hat.

Wenn Ihr die aktuelle Verkehrsbeschränkung nutzen wollt, mit diesem Missstand aufzuräumen, kommt zu meinem kostenlosen Bootcamp „In 2,5 Tagen zur eigenen Homepage“.

Der Clou, nicht nur die Webinarserie ist kostenlos – die Website auch 😉

—

Stell dir vor, es ist Krise, und keiner bestellt bei Amazon. Stattdessen besinnen wir uns darauf, dass wir kleine UnternehmerInnen vor Ort unterstützen könnten. Die Läden haben zwar gerade zu, aber hier ist eine Liste derer, die online versenden können oder Onlineangebote stellen können.

Der Gedanke, dass die Krise jetzt Kleine umbringt, während die globalen Riesen weiter wachsen, dem will ich etwas entgegenstetzen. Daher stelle ich meine Website all jenen Shops aus Österreich, die nun um ihre Existenz zittern, zur Verfügung.

Es gilt auch rein volkswirtschaftlich: Lassen wir das Geld im Land.

Bitte unterstützt nicht nur Rewe und Hofer.

Unser Lieferant aus dem Veneto sitzt auf Paletten von Waren, die er für die Gastronomie bestellt hätte. Ich habe ihm eine gute Menge abgenommen. (Gnocchi, Pasta, Burrata und Mozzarella, Käse, etc.)