IT-DIENSTLEISTER 4.0: TRANSPARENT. PERFORMANT. KALKULIERBAR.

Quelle: Wilke

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IM MODULAREN BAUKASTENSYSTEM ZU KALKULIERBAREN UND MONATLICHEN FIXPREISEN PRO MITARBEITER.

„Gerne agieren wir als Ihre outgesourcte Digitalabteilung. Alle Produkte und Services sind cloudbasiert und modular aufgebaut. Zu kalkulierbaren Fixpreisen pro User und Monat. Transparent. Performant. Kalkulierbar. So muss IT in 2020.“

Ing. Dr. M. Arland, Gründer & Unternehmer

Große Unternehmen leisten sich eine eigene IT-Abteilung. Dort sitzen in einer Abteilung, Experten für Hardware, Infrastruktur, Software, Applikationen u.v.m. Kollegen aus der Marketingabteilung steuern Web- und Onlineaktivitäten wie Website, Onlineshop, Suchmaschinenoptimierung und Google Ad Words. Im KMU Segment von 5 – 50 Mitarbeitern sind diese Organisationsstrukturen oftmals finanziell/ personell oder organisatorisch nicht darstellbar.

Als erfahrene Unternehmer haben wir kurzer Hand eine Full Service Digitalagentur aus dem eigenen Bedarf heraus gegründet. Dabei haben wir alle Produkte und Services modular und flexibel gestaltet und können so individuelle Lösungen im modularen Baukastensystem zu kalkulierbaren und monatlichen Fixpreisen pro Mitarbeiter anbieten. Ziel ist IT auch für Ihr Unternehmen gewinnbringend einzusetzen. Durch unsere Outsourcing Lösung haben Sie direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Experten im Bereich #Digitalisierung #Innovation oder #Marketing.

In Zeiten von COVID19/ Corona wird immer mehr von zu Hause aus gearbeitet. Funktionierende IT-Strukturen sind dafür Grundvoraussetzung. Aktuell übernimmt die Stadt Wien für KMUs per sofort 75% der Kosten für die Einrichtung von Homeoffice Arbeitsplätzen (max. Fördersumme: €10.000. Gefördert wird die erforderliche Hardware, Software, Schnittstellen zur Unternehmens–IT-Infrastruktur sowie Beratungsleistungen.

Als Full Service Provider liefert Pojatzi & Cie (Firmensitz 1010 Wien, www.pojatzi.com) Ihnen innerhalb von 48h Ihr Homeoffice 4.0 – Arbeiten in der Cloud auf isozertifizierten Rechenzentren in DACH, tägliche Datensicherung, Arbeiten aller Mitarbeiter mit den identen Datenstamm, Telefonie mit VOIP, funktionierende Firewalls, Onlinepräsentationstool, Mitarbeiterchatfunktion, Teamorganisationstool, Office 365,….

Für das reibunglose Arbeiten im Homeoffice erhalten Ihre Mitarbeiter eine kurze Einschulung inkl. Skript. Eine IT Hotline – besetzt mit IT-Fachexperten mit jahrelanger Berufserfahrung (kein Callcenter) – steht Ihnen und Ihren Mitarbeitern tagtäglich zur unkomplizierten Fragenklärung von 08.00 bis 19.00 täglich unter der Woche zur Verfügung. Kontinuierliche Wartungsarbeiten (Einspielen von Updates, Firewall Aktualisierung, …) sind in unserer Servicepauschale bereits inkludiert.

Als Online Agentur bieten wir Ihnen, Ihre persönliche outgesourcte Digitalabteilung an. Dazu beschäftigen wir uns mit klassische IT Dienstleistung wie Netzwerk, Infrastruktur, Telefonanlagen, Exchange, IT-Support… ODER/ UND betreuen Ihre Online-Agenden wie Website, Shop, Social Media Aktivitäten.

Bei Interesse gerne unter cva@pojatzi.com bzw. +43/ 1 – 336 36 33 63.

Gerne beraten bzw. unterstützen wir Sie in der Förderabwicklung und freuen uns darauf Sie kennen zu lernen.