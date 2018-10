Das neuralgische Thema in der Unternehmensübergabe ist und bleibt wohl das Loslassen um jemand anderen die Führung zu übergeben. Das ist der springende Punkt. Denn das bedeutet Vertrauen nicht nur in den Nachfolger, sondern gleichzeitig in die Nachfolgegeneration setzen. Gesellschaftlicher Wandel ist immer vorhanden und phasenweise richtig massiv zu spüren.

Altbewährtes muss dem Neuen eine Chance geben

Es ist ein zutiefst menschliches Gebaren, dass man eher auf Altbewährtes zurückgreift. Gerade in Stresssituationen und dann wenn etwas wirklich Wichtiges ansteht. Die Übergabe des eigenen Unternehmens, oft wahrgenommen wie ein eigenes Kind, muss nun in die Hände eines Nachfolgers gegeben werden. Das ist immer wirksam auch wenn es vordergründig um ganz was anderes zu gehen scheint.

Nicht die Geister scheiden lassen

Die Nachfolge-Generation ist meist anders sozialisiert als die den Betrieb übergebende Generation. Damit kommen andere Prämissen, Werte und Pläne ins Spiel. Jetzt kommt es darauf an, wie sehr man dieser nachfolgenden Generation und dem zukünftigen Chef des eigenen Unternehmens zutraut, den Laden zu schmeißen.

Die Besonderheit im Automobilhandel

Die Digitalisierung im Autohandel ist im vollen Gange. Gerade komplexere Produkte einfacher zu erklären ist das Gebot der Stunde. Der Vorteil der neuen Generation kann hier sein, dass diese viel selbstverständlicher mit beispielsweisen virtuellen Welten und sozialen Medien umgehen. Eine rasche Reaktionszeit auf Anfragen von Kunden durch verschiedene Vertriebskanäle ist heute das Um- und Auf, wenn es um Kundenbindung geht – für die Förderung langfristiger Kundenbindung von sehr hoher Bedeutung. Mit anderen Worten: Hinwendung zum Kunden wird noch wichtiger!

Chancen einer Übergabe

Gelingt es, dass auf der Basis von Vertrauen und Respekt der Übergeber und der Nachfolger an einem Strang ziehen, können sich Familienunternehmen durch die nachfolgegetriebene, radikale Innovation einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren anonym gehaltenen Wettbewerbern erarbeiten. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Bedeutung von Multimobilitätslösungen für den Autohandel nimmt zu. Das betrifft vor allem jüngere Kunden. Die Steigerung der Carsharing Angebote wäre dazu ein Stichwort.

Nachfolge als Innovationstreiber sehen

Die Schaffung neuer Produkte oder Dienstleistungen, das Entwickeln und Einführen neuer Technologien und die Implementierung verbesserter Organisation und Business-Modelle können Innovationstreiber sein. Familienunternehmen müssen regelmäßig Nachfolge finden. Als wäre es ein großes Plus Nachfolge als Chance anzuerkennen und daran zu arbeiten, diese wichtigen und positiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen.