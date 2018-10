Potentialanalyse – bin ich UnternehmerIn?

Ob man rechtzeitig den geeigneten Bildungsweg einschlägt und ob dieser weiterverfolgt und letztlich zu einer zufriedenstellenden Berufstätigkeit führt hängt von sehr vielen Faktoren ab.

Was wird im Elternhaus bezüglich Beruf und Karriere vorgelebt und welche Vorstellungen haben die Eltern dazu? Wird der Nachwuchs mit mehr oder weniger Nachdruck in eine bestimmte berufliche Richtung gelenkt oder kann er gänzlich frei wählen, wohin die berufliche Reise gehen soll? Letztlich entscheidend für eine geglückte Berufswahl ist das Wissen um die eigenen Stärken und Vorlieben, die man dann am Besten mit dem was am Markt nachgefragt wird in Einklang bringt.

Entscheidungen, die das berufliche Leben prägen.

Es ist nie zu spät sich der eigenen Kompetenzen gewahr zu werden. Und sich dementsprechend zu entscheiden, den ein oder anderen Weg zu gehen. Wie kommt man aber zu guten und brauchbaren Entscheidungen. Eine Möglichkeit ist die, sich einer Potentialanalyse zu unterziehen.

Mit der Potentialanalyse zum Unternehmer?

Will man Unternehmerluft schnuppern, kann man sich mit einer Potentialanalyse mehr Klarheit verschaffen. Potenzialanalysen werden in unterschiedlichen Einsatzgebieten und mit verschiedenen Methoden durchgeführt. Sie dient vorwiegend der Erfassung von Fähigkeitspotenzialen für zukünftige Tätigkeiten. Diese umfassen das Wissen, spezielle Fähigkeiten, den Motivationspegel und verschiedene Persönlichkeitsmerkmale. Aus den erfassten Merkmalen wird ein Potenzialprofil erstellt.

Gegenüberstellung: Potentialanalyse und unternehmerische Anforderungen

Also wird geschaut ob die für ein Unternehmerdasein brauchbaren Fähigkeiten vorliegen. Das sind beispielsweise der Innovationsgeist, die Übernahme von Eigenverantwortung und Selbstmotivation, besondere Vertriebs- und Kommunikationsfähigkeiten und einiges mehr. Die Qualität der Personalanalyse hängt entscheidend von der Auswahl der Kriterien ab, die das Potenzial erfassen sollen.

Selbstbild überprüfen

In einem zweiten Schritt sollten all die aus der Potentialanalyse erworbenen Erkenntnisse mit den bisherigen Annahmen und der eigenen Selbstwahrnehmung verglichen werden. Mit diesem Wissen, wo die Stärken und die Wünsche liegen kann die Situation besser eingeschätzt werden. Auch ungenutzte Potenziale und Feedbacks von anderen Akteuren sind durchaus hilfreich.

Klarheit darüber haben

Alle Erkenntnisse können nun zusammengeführt werden. Dann sieht man sich an ob das nun entstandene Bild stimmig ist. Das soll heißen ob der Kandidat als Unternehmer geeignet ist. Zudem birgt es die Chance, diese wahrgenommen und belegten Stärken und Potenziale gezielt für das Unternehmertum einzusetzen.