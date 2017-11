Nahversorger soll bestehen bleiben – so kann es gelingen! Teil 2

Lasinger Unternehmensnachfolge wird von Mag. Judith Betina Lasinger geführt und bietet langjährige Expertise in den Bereichen strukturierte Suche & Auswahl von Menschen für geeignete Aufgaben und Unternehmen (20jährige Führungserfahrung in Eigentümerunternehmen sowie Konzernen), Begleitung von Veränderungsprozessen, Verhandlungsführung und Umsetzung von Unternehmenskäufen sowie Verkaufsprozessen an.