Auf zum Jungunternehmertag 2017

Die Statistik zeigt, dass es 2016 österreichweit 40.828 Unternehmensneugründungen gab. Zwanzig Jahre zuvor waren es nur halb so viele. Es gab also einen kontinuierlichen Anstieg, bis auf wenige Ausnahmejahre. Auffallend ist dabei, betrachtet man die Neugründungen spartenweise, dass sich im Gewerbe und Handwerk die Zahl im Jahre 2000 von rund 6.500 Unternehmensgründungen sechszehn Jahre später beinahe auf 24.000 vervierfacht hat. Im Industriesektor ist es gegenläufig. Waren in den letzten 20 Jahren um die 300 – 400, so sanken diese in in den letzten 3 Jahren auf 50 Neugründungen.

Am 3. Oktober 2017 ist Jungunternehmertag!

Der Jungunternehmertag, der heuer bereits zum 27. Mal über die Bühne geht, hat das Ziel, diese GründerInnen und JungunternehmerInnen zu unterstützen, damit nach der Gründung auch ein langjähriges Bestehen möglich ist. Dazu bündelt die Messe alle wichtigen Infos rund um die Themen Startups und Unternehmensgründung. Beratungen vor Ort, Antworten auf Fragen zu den Themen Förderungen, Gründungen und Tipps vieler Experten und Expertinnen werden geboten.

Praktisches im direkten Austausch.

Wir wissen alle, wie wichtig Networking ist. Daher wird es am Jungunternehmertag auch zahlreiche Möglichkeiten geben, neue Kontakte zu knüpfen. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte.. Ein Austausch unter Gründungskollegen und viel Networking Kooperationen sind angesagt. Unter anderem wird auch ein Business Speed Dating stattfinden.

Zahlreiche Vorträge im Angebot!

Den Auftakt macht der erfolgreiche Unternehmer und Gründer von WHATCHODO, Ali Mahlodji. Auf sein Wissen zum Thema SMART-MOBIL-DIGITAL – Move to success dürfen wir schon sehr gespannt sein.

Bei ihm steht der Erfolgsfaktor Mensch im Vordergrund – soviel darf schon verraten werden. Der Mensch als Jungunternehmer und wie er es schafft, mediale Aufmerksamkeit zu generieren und sich gut vermarkten kann, wird zum Thema gemacht. Dazu werden einige smarte Marketingideen vorgestellt.

Natürlich muss auch der Finanzplan stimmen und die Kosten überschaubar sein. Steuerrechner, Buchhaltungstipps, Fördermöglichkeiten und entsprechende Businessplanideen werden vorgestellt.

Ob es die Übernahme eines Familienbetriebes sein soll oder doch ein Franchiseunternehmen die bessere Option ist, kann auf dieser Messe ebenfalls herausgefunden werden.

Ist man schon mittendrin im Geschäftsleben und möchte den ersten Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin engagieren, dann ist guter Rat nicht immer teuer. Auch hierzu gibt es Vorträge.

Aussteller von A bis Z

Wie schon so viele Jahre davor ist der Jungunternehmertag gefüllt mit einer Vielfalt und erlesenen Auswahl an Ausstellern.

Vom Arbeitsmarktservice zum Bundesministerium für Finanzen, der Jungen Wirtschaft Wien, zur Kammer der Wirtschaftstreuhänder, KSV, dem Patentamt bis zur SVA, der Wirtschaftsagentur Wien und der Wirtschaftskammer, um nur einige zu nennen, werden wieder vertreten sein.

Einfach zu erreichen und viel zu erfahren.

Viel Wissen leicht erreichbar machen ­– mit dem Rad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln – dafür steht der Jungunternehmertag in der Messe Wien am 3. Oktober 2017. Der Umwelt, der Wirtschaft und Österreich zuliebe.

Quelle: Wirtschaftkammern Österreich; Stand Juli 2017