Wie gehen Sie als Unternehmer mit unvorhersehbaren Veränderungen um?

Jammern, fluchen, den Kopf in den Sand stecken, all das wären Möglichkeiten. Aber bringt Sie das wirklich weiter? Was auf jeden Fall im ersten Moment hilft, ist, den vorhandenen Stress und Druck wahrzunehmen und zulassen. Unterdrücken Sie ihn nicht, sondern lassen sie Ihn am besten sofort raus, welchen Weg auch immer Sie dafür wählen wollen.

Dadurch erschaffen Sie sich mehr körperlichen und geistigen Raum, der Ihnen dabei hilft, Möglichkeiten zu sehen und aus diesen zu wählen, um möglichst rasch aus dieser unangenehmen Situation zu kommen.

Angst, die Kontrolle und die Übersicht zu verlieren

Was zu Beginn einer unvorhersehbaren Situation meist eintritt, ist die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Wie viel Ihrer Energie wollen Sie jetzt dafür aufwenden, die Kontrolle wiederzubekommen? Geht es wirklich darum, möglichst rasch wieder alles unter Kontrolle zu bekommen oder wäre es nicht besser, dem Chaos offen gegenüberzutreten? Dadurch könnten Sie nämlich leichter und schneller erkennen, was jetzt wirklich zielführend ist. Genau darum geht es jetzt, Schritt für Schritt das zu tun, was unter diesen Bedingungen möglich ist und auch gut funktioniert.

Chaos zulassen und dadurch schneller passende Lösungen finden.

Angst, Fehler zu machen

Durch unvorhersehbare Ereignisse entstehen Situationen, die man noch nie zuvor hatte. Das heißt, es braucht Lösungen, die sich wahrscheinlich nicht in Ihrer „Lösungsbox“ befinden. Außerdem kommt meistens noch der Faktor Zeit hinzu, der einen zu schnellem Handeln drängt. Keine Erfahrung mit der Situation und keine Zeit bringt automatisch die Angst hoch „jetzt keinen Fehler zu machen“.

Was können Sie dagegen tun?

Schritt eins: Raus aus der Angst! Diese schränkt nur Ihre Sicht auf weitere Lösungsmöglichkeiten ein.

Möglichkeiten:Wie sind Sie bisher schnell aus der Angst rausgekommen? Ein paar Schritte gehen? Musik hören? Singen? Atemübungen? Kurz die Luft anhalten? Mit den Augen tanzen? Wähle Sie die Möglichkeit, die am besten für Sie funktioniert.

Schritt zwei: Nehmen Sie einen Zettel und einen Stift zur Hand und schreiben Sie mögliche Lösungen zum größten Problem auf.

Möglichkeit: Denken Sie nicht viel nach, sondern schreiben Sie einfach auf, was Ihnen in den Sinn kommt. Stehen Sie danach wieder auf und gehen ein paar Schritte oder trinken Sie einen Tee oder Kaffee. Danach setzen Sie sich wieder zu den aufgeschriebenen Lösungsmöglichkeiten.

Schritt drei: Vertrauen Sie Ihrer Intuition, spüren Sie bei jeder Lösungsmöglichkeit in sich hinein. Wählen Sie jene aus, die sich für Sie am leichtesten anfühlt.

Möglichkeit: Dazu am besten gleich die nächsten Schritte, die Ihnen einfallen, notieren. Danach machen Sie wieder eine kurze Pause. Schnappen Sie ein paar Minuten frische Luft und setzen Sie sich danach wieder zu Ihrer Lösungsmöglichkeit. Und was fällt Ihnen jetzt dazu ein?

Angst ist der Lösungskiller NR.1, der aber gerade bei unvorhersehbaren Veränderungen immer wieder getriggert wird. Je besser Sie damit umgehen können bzw. je schneller Sie wieder aus der Angst rauskommen, desto schneller kommen Sie an passende Lösungsmöglichkeiten.

