WELCHE STÄRKEN BRAUCHT EIN UNTERNEHMEN? WOMIT HEBT MAN SICH AB?

Der Mensch weiß immer sofort seine Schwächen. Doch wie sieht es mit den Stärken aus?

Die eigenen Stärken zu kennen ist wichtig. Die persönlichen, fachlichen und auch die unternehmerischen Stärken. Dies ist ein wesentlicher Faktor in der Unternehmens-Positionierung. Das Unternehmen nach den eigenen Stärken auszurichten ist auch ein wichtiger Motivator.

Bis ins hohe Alter ist Weiterentwicklung möglich

Sie sind unser Startkapital. Doch nicht allein unsere Gene bestimmen, wer wir sind. Eine wesentliche Rolle spielt auch unsere Vergangenheit. Unsere Kindheit. Manche wurden als Kind gefördert, manche erkannten als Kind die eigenen Talente und andere nicht.

Doch nichts ist jemals zu Ende. Das menschliche Gehirn kann lernen. Bis ins hohe Alter ist es möglich, sich weiterzuentwickeln. Am Anfang hatte man ein Talent, ein Interesse. Doch noch keine Stärke. Sie wurde entwickelt. Und diese Entwicklung ist lernbar. Beeinflussbar.

Die Stärkenformel

STÄRKE = TALENT + WISSEN + ERFAHRUNGEN + KÖNNEN + CHARAKTER

TALENT

Stärken werden aus Talenten entwickelt. Diese gilt es zuerst zu erkennen. Das ist oft gar nicht so leicht. Fragen Sie sich selbst.

Was zeichnet Sie aus? Was haben Sie früher gerne gemacht? Was machte Ihnen Spaß als Kind? Worin waren Sie anders/besser als die anderen Mitschüler*innen? In welchen Situationen? Worin erhielten Sie Anerkennung?

WISSEN

Für die Entwicklung von Talenten zu Stärken wird Wissen benötigt.

Wie viele Bücher lesen Sie für Ihren Fachbereich? Wann war Ihre letzte Weiterbildung? Tauschen Sie sich regelmäßig mit Branchenkolleg*innen aus?

ERFAHRUNGEN

Durch Abwiegen und Korrigieren werden Stärken entwickelt.

Analysieren Sie Ihre Projekte, Kundengespräche, Ihre Leistungen? Notieren Sie Ihre Erfolge. Haben Sie dadurch ein Spezialwissen? Mehr Erfahrung als andere? Überdenken Sie auch immer wieder Ihre Schritte und feilen Sie an Ihren Stärken. Setzen Sie sie bewusst ein.

KÖNNEN & FERTIGKEITEN

Hier heißt es üben, üben, üben.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bei sportlichen Talenten weiß jeder, wie hart trainiert werden muss, um Spitzensportler zu werden. Beim handwerklichen Können ist es genauso. Und bei rhetorischen Herausforderungen, ebenso.

Auch das Gehen lernten wir, indem wir immer wieder aufstanden und einen Schritt nach den anderen gingen.

CHARAKTER

Sie müssen mutig sein und Sie müssen die Entwicklung aktiv wollen – denn ohne das Wollen funktioniert das Entwickeln einer Stärke leider gar nichts.

Unser Gehirn leistet tagtäglich Enormes. Doch nur, wenn man es auch möchte. Nur unser Wollen treibt uns dazu, etwas zu erreichen. Besser zu werden.