Das Klimaticket in Österreich – weil es so wichtig ist

Wir vom Unternehmerweb werden nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, wie gut Unternehmer und Unternehmerinnen daran tun, neben erfolgreicher Geschäfte den Blick auf die Mitmenschen und die Umwelt nicht zu vergessen und entsprechend fürsorglich zu handeln.

Nicht nur aus aktuellem Anlass aufgrund der hohen Treibstoffpreise, ist ein Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel sinnvoll. Der Appell geht an alle Unternehmer:innen, umzudenken und umzusteigen. Das Klimaticket ist ein, in unseren Augen, überaus gelungenes Projekt der amtierenden Umweltministerin Gewessler.

Gerade für Unternehmer:innen ein großes Plus

Man muss als Selbständiger ständig an so vieles denken. Da ist es wirklich entlastend, wenn man ein Ticket für alles hat. Das erzählte mir letzthin ein erfolgreicher Unternehmer. Er muss nicht mehr darüber nachdenken, wenn er in Graz noch mit der Straßenbahn weiterfahren will, wo er wieder ein Ticket dafür herbekommt. Zudem würde sich das Ticket schon bei einer längeren Bahnfahrt, die er hin und retour absolviere, rechnen. Abgesehen davon fährt er in Wien damit unkompliziert überall hin. Jeder der schon mal mit öffentlichen Verkehrsmittel in anderen europäischen Ländern gefahren ist, schätzt sowieso die hohe Frequenz, in der die Öffis in Wien fahren.

Das Klimaticket für nur €1.095,-

Im Vergleich dazu zahlt man in Deutschland für die BahnCard100 sage und schreibe € 4.144. Und legt man das ganze auf ein Jahr um und berechnet, wieviel man in Österreich für das Klimaticket pro Tag bezahlt, dann kommt man auf genau € 3,-. Somit werden wir wirklich beneidet für diese Errungenschaft. Jeder und jede kann sich selbst mit wenig Aufwand engagieren. Und in diesem Fall ist es noch außerordentlich günstig.

Neu ab 1. April 2022

Alle Grundwehrdienst und jene, die in Zivildienst des Österreichischen Bundesheeres sind, können ab sofort mit dem Klimaticket gratis(!) durch ganz Österreich mit einem ruhigen Klimagewissen fahren.

