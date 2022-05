Vorarlberger Startup Clipflip mit interaktiven Videos

Das Vorarlberger Unternehmen Clipflip setzt mit interaktiven Videos neue Standards im digitalen Marketing. Die Software ermöglicht es Nutzern in nur drei Schritten aus bestehendem Videomaterial immersive, interaktive und kommerzielle Videos zu erstellen.

Die ersten acht Sekunden

„Die ersten 8 Sekunden eines Videos sind entscheidend,“ erklärt Michael Sturm, CEO von Clipflip. „Der Trick besteht darin, Inhalte zu entwickeln, die die Konsumenten fesseln.“ Genau das bietet das Startup Clipflip seinen Kunden mit der nächsten Video-Generation: Interaktive Videos. Mit Clipflip Studio lassen sich eindrucksvolle, mitreißende Geschichten erstellen, in die die Kunden eintauchen. Anstatt Play, Pause und Wiederholung bieten sie dem Zuschauer weit mehr Möglichkeiten über eine Echtzeit-Auswahl. Der Betrachter kann sich mit Klicks auf sogenannte Hotspots und Overlays an einen anderen Punkt im Video, zu zusätzlichen Medien oder auf eine andere Website navigieren. So fällt die vom Kunden oft ungeliebte und frustrierende Suche nach Content und Information aus einem Video weg (und die Begeisterung für gesehenes kann direkt mitgenommen werden).

Hohe Nachfrage

Für Unternehmen liegen die Vorteile klar auf der Hand: Wird den Konsumenten ermöglicht sich virtuell einzubinden, eine Handlung zu lenken oder sogar Teil dieser zu werden, führt dies zu höheren Klickzahlen und einer gesteigerten Verbreitung des Videos. Durch die gesteigerte Verweildauer sind interaktive Videos für digitale Werbeanzeigen und im Sales Bereich genauso geeignet wie für Tutorials, Schulungs- oder Erklärvideos.

Die Zukunft sind interaktive Videos

Die Zukunft der Videos ist interaktiv! Dessen ist sich Clipflip sicher. Bestätigt wird das durch das hohe Interesse der Kunden. Nach einer ersten Testphase mit einer österreichischen Agentur, ist Clipflip Studio seit Ende April offiziell gelauncht und für jeden zugänglich. „Die ersten interaktiven Videos sind bereits online. Dabei ist insbesondere deren Anwendung für digitale Werbeanzeigen stark gefragt“, betont Michael Sturm. Die Zahlen sprechen definitiv für sich: Im Vergleich mit regulären Videos erzielt das interaktive Gegenstück bis zu 40% mehr Engagement, 60% mehr Klicks und 44% mehr Betrachtungszeit.

Zukunftsaussichten

Nach dem erfolgreichen Produktlaunch tüftelt das junge Unternehmen bereits weiter an der nächsten Version des Programmes. Neben weiteren Features, Analysemöglichkeiten und Anbindungen ist für Produktentwickler und CMO Jakob Sturm vor allem die Benutzerfreundlichkeit wichtig: „Bei Clipflip spielt das Kundenfeedback eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Aktualisierung unseres Produkts. Unser Programm ist nur so gut, wie seine Benutzerfreundlichkeit.“

Das ist Clipflip

Clipflip ist ein neues Startup aus Feldkirch in Vorarlberg. Das Gründungsjahr ist 2021. Derzeit gibt es fünf Mitarbeitern. Wir sind ein in Österreich ansässiges Tech-Startup, das neu auf dem Markt ist, jedoch mit versierten „Oldies“ in der Martech- & Adtech-Branche. Unser Team besteht sowohl aus internationalen Experten mit einer nachgewiesener Erfolgsbilanz als auch aus jungen und dynamischen Teammitgliedern, die frische Ideen einbringen.