Vom Mode Muffel zum Mode Experten

Ein großes Klischee! Männer gehen nicht gerne shoppen…Naja okay, nicht alle. Aber auch Männer können ihren Kleiderschrank anpassen, um bei jedem Aufritt zu glänzen, egal ob als Banker, Business Mann oder Lehrer, auch Männer können ihren Kleiderschrank mit ein paar Tipps und Tricks so ausstatten, dass sie nie mehr einen Fehlgriff begehen.

Capsule Wardrope

Auch der Nachhaltigkeits-Gedanke darf in den männlichen Kleiderschränken nicht fehlen. Dazu eignet sich die Capsule Wardrobe sehr gut. Sehr wichtig ist es hier vor allem seinen Farbtypen zu kennen. Ja meine lieben Herren, auch für euch macht es einen großen Unterschied, wenn ihr euren Farbtypen kennt. Euer Gegenüber wird den Unterschied merken. Und da man in der Capsule Wardrobe nur ein paar Teile braucht, sollten es halt auch die richtigen Farben sein.

Der Mann von heute

Naja, die Männer müssen jetzt nicht alle zum Styling Experten werden. Aber ein bisschen Modebewusstsein kann ganz sexy sein. Denn auch Männer dürfen sich um ihr Äußeres bewusst kümmern. Nicht nur Frauenherzen werden höher schlagen, auch in der Geschäftswelt wird das Auftreten mehr Eindruck machen. Man muss natürlich nicht jedem Trend hinter her jagen, aber ein paar Details kann man natürlich für sich ausprobieren. Denn jeden Tag das gleiche Hemd ist doch auch irgendwann langweilig. Es gibt mehr Möglichkeiten ein Hemd modisch zu vervielfältigen. Auch andere Krägen, wie der Stehkragen ziehen Blicke auf sich und wirken elegant und mondän. Schöne Muster und Farben sind ein Hingucker.

Capsule Wardrobe und Business?

Wie viele Anzüge haben in einer Capsule Wardobe Platz? Naja ob man einen Anzug oder doch mehrere Anzüge benötigt hängt von der Berufssparte ab. Klar wird ein Business Mann, der sich jeden Tag im Anzug präsentieren muss mehrere Anzüge im Kleiderschrank haben. Ein schwarzer Anzug kann aber auf jeden Fall in jedem Kleiderkasten hängen. Kommen wir zu den Hemden. Ein schwarzes und ein weißes Hemd sind in jeder Capsule Wardrobe notwendig.

Klug ausgemistet

Ein guter Tipp, den mir mal eine liebe Kundin von mir gegeben hat, wenn man viele Teile im Kleiderkasten hat, die Kleiderbügel einfach umdrehen wenn man das Teil getragen hat, damit man weiß, dass diese Teil eine Zeit lang nicht getragen wird. Dann hat man einen guten Überblick und trägt wirklich jedes Teil einmal durch. Teile die am Ende nicht umgedreht wurden, sollten sofort ausgemistet werden, denn man braucht sie scheinbar nicht mehr wirklich.

Die richtigen Farbkombinationen

Wichtig ist, dass man in der Capsule Wardrobe ausschließlich Teile in den Farben des eigenen Farbtypen hängen hat. Auch beim Anzug sollte man so gut wie möglich versuchen, diesen in den eigenen Farben zu halten. Ist nicht immer so leicht, das stimmt. Aber ausnahmsweise, ein schwarzer Anzug darf in jedem Kleiderkasten hängen. Er ist quasi, wie das Kleine Schwarze ein Must have.

PS: Wer errät den Farttypen im Bild? 