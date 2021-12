Warum werden Online Casinos immer beliebter?

Quelle: Pixabay

Im Casino Velden gibt es mit dem ersten Quartal 2022 eine neue Direktorin. Marion Roseneder wird die erste Frau an der Spitze eines Casinos von Casino Austria. Sie folgt Hermann Weissitsch nach, der nach 38 Jahren bei Casino Austria in den Ruhestand geht. Roseneder kommt von der Position als Direktor-Stellvertretung in Salzburg nach Velden. Sie steht vor einer großen Aufgabe: das regionale Casino wiederzubeleben. Online Casinos erfreuen sich an einer immer wachsenden Beliebtheit, wir zeigen einige Gründe dafür.

Ein gewichtiger Grund ist der größere Konkurrenzkampf im Internet. Während man bei den herkömmlichen Casinos an das regionale Angebot gebunden ist, kann man Online direkt eine große Auswahl an interessanten Anbietern finden. Durch den Konkurrenzkampf gibt es niedriger Preise und bessere Konditionen bei einer größeren Auswahl an Spielen. Auch ein spezieller Bonus ist oftmals sehr beliebt, um Kunden von dem Casino zu überzeugen. So gibt es beispielsweise derzeit den Sunmaker Gutscheincode 2022, wobei man 5 € extra und bis zu 100 € Bonus auf die erste Einzahlung erhält. Sunmaker ist derzeit im Prozess der Beantragung einer deutschen Lizenz und ist eine der bekanntesten Spielhallen im Internet. Das Besondere daran ist, dass nicht nur Spielautomaten zur Verfügung stehen, sondern auch Sportwetten. Eine so breite Auswahl ist bei herkömmlichen Casinos nicht möglich und auch die Angebote sind nur schwer zum Vergleichen.

Ein weiterer Grund ist die unterschiedliche Herangehensweise der beiden. Die herkömmlichen Casinos setzen auf den Glamour Faktor. Hier wird Wert auf ein formelles Auftreten gesetzt und auch die Location ist oftmals ein eigener Glamour Faktor, wie das Casino Salzburg zeigt, welches im Schloss Klessheim angesiedelt ist. Im Gegensatz dazu ist das bei Online-Casinos nicht nötig. Hier kann man gemütlich von zu Hause aus die Lieblingsspiele spielen. Das erleichtert das Spielen natürlich und kann angenehmer und auch billiger sein, weil der soziale Zwang wegfällt. Menschen, die in Casinos miteinander kommunizieren, beeinflussen sich gegenseitig und können so die Wetteinsätze und Risikobereitschaft erhöhen. Beim Online-Casino fällt diese Komponente weg und man kann sich mehr auf sich selbst und das eigene Spiel konzentrieren. Trotzdem verpasst man den sozialen Aspekt nicht, nachdem zum Beispiel bei einem Roulette Rad noch immer ein direkter Kontakt mit dem Croupier besteht. Ebenfalls fällt die Anfahrt weg und es steht eine breitere Auswahl an Spielen zur Verfügung. Dadurch ist man nicht mehr von der regionalen Auswahl abhängig. Der bereits erwähnte soziale Aspekt ist gleichzeitig ein gewichtiger Grund für Leute in das regionale Casino zu fahren. Manche Menschen bevorzugen das Ambiente und wollen mit anderen Spielern kommunizieren. Diese Atmosphäre, das Ritual und die Begegnungen machen für viele Spieler den Reiz des Casinos aus.

Herkömmliche Casinos und neue Online Casinos haben viel gemeinsam. Das zeigt sich einerseits bei dem Namen, andererseits, dass es nur wenige Unterschiede zwischen den beiden gibt und diese Unterschiede auf der Präferenz der Kunden basieren. Leute, welche das Ambiente und den sozialen Aspekt mögen, werden weiterhin bevorzugt in das regionale Casino fahren, um dort zu spielen. Für den Rest bieten Online-Casinos eine interessante Verbesserung. Der soziale Aspekt und auch die Anfahrt fällt weg. Zusätzlich gibt es einen größeren Konkurrenzkampf zwischen den Casinos. Und die daraus folgenden attraktiven Preise sind für den Kunden immer etwas Gutes.