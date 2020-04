Unternehmens-Verkauf in Krisenzeiten

Wir befinden uns gerade in einer globalen Welt, wo die Epidemie uns „gefangen“ hält, wo das wirtschaftliche Morgen nicht klar ist, wo es unsicher ist, ob man morgen als Unternehmer*in alle Rechnungen bezahlen kann und wo es zu viel Arbeit gibt, aber die Produkte rar werden. Kann und soll man gerade in dieser speziellen Situation an einen Unternehmenskauf beziehungsweise an einen Unternehmensverkauf denken?

Chancen in der Krise

Vielleicht stand schon länger im Raum, das Unternehmen neu zu organisieren. Jetzt oder nie kann nun die Devise sein. So kann Unternehmertum, Energie und Innovation frei werden, um sein Unternehmen neu oder anders aufzustellen.

Gerade jetzt werden der lokale Handel und das lokale Handeln wieder interessant. Auch hier kann man das Unternehmen anpassen, neu ausrichten und innovativ werden.

Heißt es doch, dass die Not auch erfinderisch macht.

Gute Mitarbeiter*innen halten

Gerade in solchen für das Unternehmen belastende Zeiten, wo gerade die KMUs alles daran setzen zu überleben und Ihre Mitarbeiter über Kurzarbeitszeit und andere wirtschaftliche Förderungen über Wasser zu halten versuchen, ist höchste Feinfühligkeit und unternehmerisches Geschick von Nöten. Denn nach wie vor gilt und jetzt umso mehr – wer gute Leute und wertvolle Mitarbeiter*innen halten möchte, darf sie nicht alleine mit ihren Sorgen lassen. Offenen Kommunikation und ein gemeinsames Suchen nach konstruktiven Lösungen führt langfristig eher zum Erfolg und dem Widererstarken des Unternehmens.

Die Krise nutzen, um…

Es wird irgendwann wieder zu einer wirtschaftlichen Normalität kommen und die Unternehmen, die überleben und sich teilweise neu aufstellt haben, stehen so mitunter besser da als vorher. Wer neue Vertriebswege, digitale Mittel und Trends nutzt hat die Chance, noch interessanter für potentielle Käufer*innen zu werden.

Neue Geschäftsmodelle entwickeln

Wie gesagt, aus der Not kann eine Tugend werden und sich neue Geschäftsfelder erschließen. So ist es denkbar und prophezeit, dass nun jene den Schritt ins Unternehmertum, die es bis jetzt nicht gewagt haben und der Markt noch nicht dafür bereits war, dann die Möglichkeit und den Mut dazu aufbringen können.

