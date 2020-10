Telegram Messenger für Unternehmen

Telegram ist eine DSGVO-konforme Alternative zu WhatsApp. Telegram bietet An- & Abmeldeprozesse, Newsletter-/Broadcasts-Versand und Chatbots. Über Telegram kann eine Verbindung zu Kunden aufgebaut werden. Der Kontakt mit Kunden über ihre bevorzugte Chat-App kann zu einem Wettbewerbsvorteil werden, denn solche Chat-Apps bieten die Möglichkeit, Fragen, Kommentare, aber auch Reklamationen zu beantworten. Telegram gewinnt als Chat-App immer mehr an Bedeutung.

Telegram wurde im August 2013 gelauncht und wird von den Brüdern Pavel und Nikolai Durov mit finanziellen Mitteln und technischen Kenntnissen unterstützt. Über Telegram können Nachrichten, Fotos, Videos und sonstige Dateien über PCs, Tablets und Smartphones verschickt und empfangen werden. Da es sich um einen Cloud-basierten Messenger handelt, können Telegram-Nutzer von verschiedenen Geräten auf ihre Chatnachrichten zugreifen.

Vorteil von Telegram

Messenger-Nutzer erkennen immer mehr Vorteile bei Telegram. Mit Telegram ist es möglich gleichzeitig auf allen Endgeräten wie Tablets, PCs und Smartphones (auch mehrere Handynummern) zuzugreifen. Somit ist die App flexibler als WhatsApp. Geheime Chats, Backup-Speicher und praktische Zusatzfunktionen ergänzen das Paket. Chatbots für Unternehmen helfen bei der automatisierten Beantwortung von wiederkehrenden Fragen.

Telegram für Unternehmen

Der Cloud-basierte Instant-Messaging-Dienst verfügt über hohe Nutzerzahlen. Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von Telegram sind weltweit von Dezember 2014 bis April 2020 rasant gestiegen. Nutzten im Dezember 2014 monatlich lediglich 50 Millionen den Dienst, waren es im März 2018 bereits 200 Millionen und im April 2020 sogar schon rund 400 Millionen monatliche Nutzer weltweit. Telegram ist einer der am schnellsten wachsenden Messenger-Dienste. Wohl auch wegen der Ankündigung von WhatsApp (Stop ab 07.12.2019), dass keine mobilen Newsletter mehr an Nutzer verschickt werden dürfen. Telegram positioniert sich auch als sichere und schnelle WhatsApp-Alternative. Um die Sicherheit zu erhöhen verwendet Telegram eine zweistufige Server-Client-Verschlüsselung für Cloud-Chats und die geheimen Chats verfügen über eine zusätzliche Client-Client-Schicht. Diese Chats können nur vom Absender und Empfänger entschlüsselt und gelesen werden. Wer seine Nachrichten vollständig verschlüsselt wissen will, nutzt die geheime Chat-Funktion. Dies verhilft Telegram zu starkem Wachstum und bietet eine relevante Alternative für mobile Newsletter.

Der Discover Bereich bietet zusätzlich Vorteile. Jeder Telegram-Nutzer kann Unternehmen im Messenger suchen und die News-Dienste direkt abonnieren. Den Telegram News Channel haben z.B. knapp 4,7 Millionen Nutzer und den Deutschen Telegram Kanal knapp 9.000 Nutzer abonniert. In Gruppen-Chats können bis zu 200.000 Kontakte eingeladen werden.

Telegram Business Messaging

Verschicken Sie mit Telegram sofort Ihre aktuellsten Unternehmens-News. Es wird keine Extra-Software benötigt, ein Browser reicht. Weitreichende Möglichkeiten werden von Kundenservice und -bindung, bis zu mobilem Marketing geboten. Telegram ist bei Tech-Firmen, Start-Ups, Online-Business und Influencern beliebt. Durch die Nutzung von Telegram wird man zum digitalen Vorreiter und erreicht spezielle Zielgruppen. Individuelle Ansprache ist sogar beim Massenversand für Werbung und Newsletter über Platzhalter möglich. Mobile Werbung und Newsletter mit personalisierten Angeboten per SMS-Serienbrieflogik, SMS- und Telegram-Newsletter, persönliche Glückwünsche und mobile Rabattcodes können ganz einfach an Kunden verschickt werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Multimedia-Support durch Screenshots und How-to-Videos oder einfach eine Willkommensnachricht des Kundenbetreuers.

Telegram im Kundendialog

Neben Massenaussendungen ist das Chatten mit Kunden in einer 1:1 Beziehung durchführbar. Auch hier sind Chatbot, Bild- und Video-Versand inkludiert.

Interne Kommunikation

Neben der externen Kommunikation mit einem oder vielen Kunden lässt sich Telegram auch für die unternehmensinterne Kommunikation nutzen. Personal-Einsatzplanung, Alarmierung von Einsatzkräften oder Bereitschaftsdiensten, Terminerinnerungen für (Außendienst-)Mitarbeiter oder Informationen über neue Covid-Regeln, sind nur einige Beispiele.

Telegram verfügt neben den gleichen Grundfunktionen wie WhatsApp auch noch über einige Zusatzfunktionen. Nutzen Sie in Ihrem Unternehmen bereits eine Messanger-App zur Kundenkommunikation?

