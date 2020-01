Starten wir gut gestylt ins Jahr 2020!

Starten wir in ein gut gestyltes 2020! Was man dazu braucht? Die richtige Stylingformel und Stilbewusstsein. Wer eines oder vielleicht beides davon noch nicht hat…kein Problem! Man kann alles erlernen. Manchmal sind es kleine einfache Tricks die optisch einiges verändern können. Problemzonen kann man leicht durch kaschieren optisch verschwinden lassen.

Widmen wir uns als erstes dem Hals…

Wer einen kurzen Hals kaschieren möchte, hat viele Möglichkeiten. Tiefe und offene Ausschnitte verlängern optisch und lenken den Blick auch auf den Ausschnitt. Je tiefer der Ausschnitt, desto länger wirkt der Hals. Zudem sind kragenlose Jacken und Kurzhaarfrisuren optimal. Längere Ketten und langgezogene Revers an Blazern oder Mänteln können auch helfen den Hals optisch auszugleichen. Wer gerne Schals oder Tücher trägt, kann diese etwas lockerer und länger binden. Viel Volumen zu eng am Hals, wie beispielsweise enge Rüschenkrägen sind nicht sehr förderlich. Auch offene Ausschnitte lenken ab, weit ausgeschnittene U-Boot Ausschnitte über die Schulter oder auch ein Wasserfallausschnitt eignet sich gut.

NO GO: runde Ausschnitte, Rollkragen und Stehkragen.

Im Sommer Stehkragen, im Winter Rollkragen

Ein langer Hals schreit nach hohen Krägen, wie etwa Steh- und Rollkrägen. Im Gegensatz zum kurzen Hals sollten hier Tücher und Schals eng gebunden werden. Kurze Ketten und doppelte Halsketten sind optimal. Runde Ausschnitte sind hier Programm. Vermieden werden müssen unbedingt V-Ausschnitte, da diese den Hals optisch noch mehr verlängern. Ein langer Hals eignet sich auch gut für voluminöse halblange Frisuren.

Fransige Haare

Männer und Frauen mit breiten oder kräftigeren Hälsen fühlen sich meist unwohl. Ganz easy kann man hier mit Haaren, die fransig in die Halspartie gekämmt werden kaschieren. Offene und aufgestellte Krägen helfen auch, optisch zu verschmälern. V-Ausschnitte, lange Ketten und Schalkrägen verlängern optisch wieder.

Volumen zaubern

Ein schmaler Hals ist etwas, was viele haben wollen. Oft passt er aber vielleicht einfach nicht zur Proportion und soll kaschiert werden. Hier bietet sich an, viel Volumen durch Tücher und Schals zu zaubern. Loops und Wasserfallausschnitte erzeugen auch ordentlich Volumen.

Die kalte Schulter zeigen?

Haben Sie Ihre Schultern schon einmal richtig inspiziert? Was halten Sie davon? Sind die zu schmal? Zu breit? Zu abfallend? Schultern sind wichtiger als wir denken. Sie tragen einiges zum gesamten Eindruck der Figur bei.

Schultern nicht verbreitern

Sind die Schultern breit und sehr ausgeprägt, kann das schnell maskulin wirken. Wenn man diesen Effekt nicht möchte, muss man ausgleichen. Breite und gerade Schultern sehen weicher aus, wenn man V-Ausschnitte trägt. Der V-Ausschnitt lässt optisch eine Unterbrechung erzeugen. Raglanärmel oder capeartige Ärmel eignen sich optimal, da durch die besondere Nahtführung die Schultern optisch getrennt werden.

NO GO: Neckholder, die Schultern werden optisch noch breiter.

Schulterpölster zum Aufbauen

Breitere und fallende Schultern sind schwer und hängend. Hier helfen waagrechte Details an den Schulterpartien. Leicht abgerundete und dünne Schulterpölster heben die Schultern an. U-Boot Ausschnitte sorgen optisch für eine waagrechte Linie.

NO GO: wiederrum Neckholder.

Proportion Schultern und Hüfte

Bei schmalen und sehr geraden Schultern stimmt oft das Proportionsverhältnis zu den Hüften nicht. Vor allem bei A-Formen. Hier kann für viel Volumen an den Schultern gesorgt werden. Eingekräuselte Ärmel und Puffärmel eigenen sich hierfür am allerbesten. Für eine optische Verwirrung, nämlich durch die entstehende Unterbrechung sorgen Raglanärmel, capeartige Ärmel oder horizontale Nähte. Muster in der Schulterpartie oder Oberteile, die oben heller sind und nach unten hin dunkler auslaufen passen perfekt. Schultertücher oder Volumen in den Haaren gleichen ebenfalls aus.

Lagenlooks gegen schlechte Haltung

Schmale und hängende Schulternbewirken oft eine schlechte Haltung. Schulterpölster, die vor allem nach oben aufbauen sind hier ein Must-have. Lagenlooks oder lose um die Schulter geworfene Pullis oder Schals schaffen ebenso Volumen. Puffärmel kommen hier ebenfalls wieder zum Einsatz. Epauletten in allen Farben und Formen sind bei schmalen abfallenden Schultern am geeignetsten. Auch Bateau-Ausschnitte verbreitern optisch ein bisschen.

Wie man sieht kann man jedem Körperteil sehr viel Aufmerksamkeit zukommen lassen, nächstes Mal geht’s weiter.