Wie werden Online Casinos eigentlich getestet?

In den vergangenen Jahren konnte man des Öfteren über Betrug in Online Casinos lesen. Genau genommen hat das Glückspiel ja seit jeher einen oft zweifelhaften Ruf. Doch wenn man sich einmal im Netz auf die Suche begibt, dann gibt es neben den eigentlichen Casinos eine Vielzahl an Test- sowie Erfahrungsberichten zu finden. Was genau überprüft wird und auf was es zu achten gilt bei der Suche nach einem seriösen Anbieter, gibt es in diesem Beitrag zu lesen.

Die Lizenzierung des Anbieters

Einer der ersten Schritte ist die Überprüfung einer gültigen Lizenz. Bestenfalls eine aus einem EU Staat, welche dem europäischen Recht unterliegen. Diese ist, falls der Anbieter eine besitzt auf seiner Webseite zu finden. Neben der Lizenz sind auch Prüfsiegel wie eCogra, welches für Sicherheit steht, ein Zeichen für einen seriösen Anbieters.

Willkommensbonus

Der Bonus den Casinos für neue Spieler anbieten ist einer der Hauptfaktoren bei Tests. Die Entscheidung ob ein Spieler sich für einen Anbieter entscheidet, hängt oftmals davon ab. Schließlich will man ja möglichst viel gewinnen oder eventuell sogar erstmal ein paar Freispiele ausprobieren, bevor man sein eigenes Geld einsetzt.

Bei den Tests werden neben der Art des Willkommensbonus, vor allem auch die Umsatzbedingungen überprüft. Denn was bringt ein Einzahlungsbonus von 500 Euro wenn dieser bevor er erstmals ausgezahlt werden kann, erst 80 mal umgesetzt werden muss?

Spielauswahl und Softwarehersteller

Ein weiterer Punkt der bei keinem Test fehlen sollte. Denn bevor man sich anmeldet will man ja wissen welche Spiele überhaupt zu Verfügung stehen. Wie viele Automaten, welche Tischspiele, oder ob es sogar Live Casino Spiele gibt. Des Weiteren wird auch überprüft, welche Softwarehersteller angeboten werden.

Auszahlungen

Hier gilt es zu testen, welche Auszahlungsmöglichkeiten angeboten werden, wie lange die Auszahlungen dauern, sowie welche Gebühren anfallen. Denn schließlich will man ja über seine Gewinne schnellstmöglich verfügen.