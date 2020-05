Sporty Spice

© Bild: Christina Tripolt

Nach dem klasssichen Stil und dem avantgardistischen Look geht’s ran an den sportlichen Stil. Der wohl einfachste und unkomplizierteste Look, den es gibt. Erlaubt ist eigentlich alles. Es muss bequem, praktisch und einfach sein. Kein Dresscode ist vorgeschrieben.

Locker und lässig

Meist sind es auch sportliche Frauen und Männer, die diesen Look als ihren empfinden. So kommt es auch, dass sie Bewegungsfreiheit lieben und brauchen. Diese ist natürlich im sportlichen Stil gegeben. Der sportliche Stil ist locker und lässig, wie auch meistens die Person, die diesen Stil trägt. Diese Personen wollen natürlich und unkompliziert wirken. Sportliche Menschen bewegen sich dynamisch, ihr Gang ist sehr schwungvoll. Der Ausdruck ist sehr locker und spontan. Sportliche Menschen werden als lebendig und energiegeladen wahrgenommen.

Freundliche offene Art

Frauen und Männer im sportlichen Stil sind sehr umgänglich und lässig. Sie nehmen das Leben meist nicht zu ernst. Meistens kommen diese Menschen recht gut mit allen anderen Personen im Umfeld aus. Sie begegnem jedem freundlich und auf eine witzige Art und Weise. Meist sind sportliche Menschen sehr Natur verbunden. Sie lieben es, sich draußen zu bewegen und genießen jede Schönheit der Natur, wann es nur möglich ist. Die Wortwahl von sportlichen Menschen ist sehr locker und spontan. Die Stimme sehr dynamisch, dennoch authentisch.

Unkomplizierter Look

Es ist aber kein Muss, dass Menschen mit sportlichem Stil immer unbedingt Sport betreiben. Es kann auch sein, dass man sich diesem Look verbunden fühlt und eine lässige und lockere Art hat. Sie mögen es, wenn ihr Outfit nicht im Mittelpunkt stehen muss. Der sportliche Look ist sowohl im Alltag tragbar, als auch im Business. In manchen Branchen vielleicht einfach nur gut kombiniert oder am Casual Friday eingesetzt. Zudem unterscheidet man nicht so stark zwischen männlich und weiblich. Es gibt viele Teile, welche unisex getragen werden können. Dies macht den ganzen Look einfach so unkompliziert und tragbar.

Farbvariationen

Dieser Stil ist farbenfroh und bunt. Kräftige Farben sind beliebt, Rot, Gelb, Grün oder leuchtende Blautöne. Erdige Töne oder auch Schwarz sind gute Kombinationsfarben oder werden eher mit praktischem Hintergrund eingesetzt.

Bequeme Schnittführung

Alles muss locker und bequem sein. Keine eng anliegenden und verspielten Teile. Bewegungsfreiheit steht an erster Stelle. Die Materialien müssen demnach dehnbar sein. Schnelles Anziehen sollte gegeben sein, nichts sollte zu lange dauern und kompliziert zu schließen sein. Von den Materialien wird erwartet, dass sie waschmaschinenfest sind und keinen zu großen Zeitaufwand an Pflege benötigen. Sportive Menschen bügeln meist nicht gerne. Atmungsaktive und weiche Materialien werden gerne getragen. Typische Stoffe sind Sweatshirt Stoffe, Jersey, Polo Pikee, Stretch, Leinen, Viskose und typische atmungsaktive Stoffe. Enge Röcke gehen gar nicht. Heikle Teile, welche man in die Putzerei geben muss können nicht gebraucht werden.

Fröhliche Muster

Auch hier werden gerne fröhliche und bunte Muster getragen. Schriftzüge, Zahlen und vor allem Logos von Sportmarken sind sehr beliebt. Aber auch Karos, Rautenmuster oder Camouflage Muster werden eingesetzt. Muster können ein schlichtes Outfit auflockern.

Wenig Gebrauch von Accessoires

Accessoires werden getragen, um auch von ihrem Nutzen Gebrauch machen zu können. Ein Schal wird zum Beispiel getragen, um den Hals vor Wärme zu schützen. Ein Accessoire ist für einen sportiven Menschen nicht zwingend notwendig. Beliebt sind Hauben, Mützen, Kapuzen, Schweißbänder, Loops, Seesäcke, Uhren oder Sneaker.

Wenig Aufwand beim Styling

Unkompliziert muss es auch beim Styling ablaufen. Es braucht auch nur wenige Produkte. Einfache Schnitte sind beliebt, die nur wenig Aufmerksamkeit brauchen. Die Frisur muss alltags- und auch sporttauglich sein. Frauen benutzen kein oder nur sehr wenig Make-up.