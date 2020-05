PR in Zeiten der Krise

(c) pixabay

Worauf KMU´s und EPU´s kommunikativ jetzt achten sollten

„When the tide goes out you can see who is wearing a bathing suit.” (Warren Buffet)

Wenn am Konjunkturhimmel dunkle Wolken aufziehen – wie aktuell aufgrund der Corona-Krise – ist die Zeit der Schönwetter-Kapitäne auf den Kommandobrücken der Unternehmen vorbei. Jetzt sind Führungskräfte gefragt, die das schlingernde Schiff auch bei rauer See mit ruhiger Hand in den Hafen navigieren.

Klein- und Mittelunternehmen bilden das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft – und sie haben in herausfordernden Zeiten zwei entscheidende Vorteile gegenüber global agierenden Konzernen oder börsenotierten Unternehmen. Sie können rasch reagieren, da in der Regel Hierarchie-Ebenen und lange Entscheidungswege fehlen. Und sie können – vor allem wenn es sich um Familienbetriebe handelt – auf die unzweifelhafte Integrität und Glaubwürdigkeit der Firmenchefs zählen.

Das kommt ihnen bei den entscheidenden Punkten der Krisen-Kommunikation zugute:

Schnell und präventiv agieren

Wenn etwa ein Obst- und Gemüseproduzent von pestizidbelasteten Produkten in Supermärkten erfährt, sollte er sofort kommunikativ klarstellen, dass es sich um das Obst und Gemüse des Mitbewerbs handelt und man selbst nicht betroffen ist. Noch bevor Konsumenten verunsichert sind.

Transparent, offen und ehrlich kommunizieren

Ist im eigenen Unternehmen etwas schiefgelaufen, zählt nur eines: Fehler zugeben – kein Vertuschen, kein Relativieren und – am Schlimmsten: kein Mauern. Stattdessen möglichst viele Zahlen, Daten und Fakten liefern sowie Einsicht und Reue zeigen

Der Chef spricht selbst

Steht es Spitz auf Knopf, muß der Chef selbst ran. In existenziellen Krisenfällen sind Inhaber bzw. Geschäftsführer die ersten und besten Botschafter ihres Unternehmens und verfügen über die größtmögliche Glaubwürdigkeit. Auch wenn der Chef vielleicht nicht der professionellste Sprecher ist. Was zählt ist die Authentizität.

Das Beispiel von Niki Lauda beim Absturz einer seiner Maschinen über Thailand im Jahr 1991 ist dabei ein Fall für das Lehrbuch. Lauda hat die komplette Kommunikation selbst in die Hand genommen. Besser geht´s nicht. Die Folge: Ein Solidarisierungseffekt der Österreicher, die kaum Flüge stornierten, sondern im Gegenteil verstärkt Lauda Air buchten.

Darüberhinaus empfiehlt es sich, bereits in guten Zeiten einen Notfall- oder Krisenplan anzulegen.

Dieser sollte folgende Punkte enthalten:

Konkrete Handlungsanweisungen – um nach außen mit einer Stimme zu sprechen

– um nach außen mit einer Stimme zu sprechen Ablaufpläne – wer sagt was zu welchem Zeitpunkt zu wem

– wer sagt was zu welchem Zeitpunkt zu wem Strategievorschläge – Krisen und ihre Verläufe sind nicht vorherseh- und planbar – daher wichtig: ein Plan B

– Krisen und ihre Verläufe sind nicht vorherseh- und planbar – daher wichtig: ein Plan B Checklisten –für ein koordiniertes Vorgehen nach Plan

–für ein koordiniertes Vorgehen nach Plan in- und externe Verteiler –für Mitarbeiter/Partner/Kunden sowie für Medien/Social Media/Influencer

–für Mitarbeiter/Partner/Kunden sowie für Medien/Social Media/Influencer Vertretungsregelungen –wenn jemand unvorhergesehen ausfällt

–wenn jemand unvorhergesehen ausfällt Q&A´s FAQ´s –Antworten auf häufig gestellte Fragen und Kernbotschaften, um im Fall der Fälle gerüstet zu sein

Auf jeden Fall gilt es schon während der Krise an die Zeit danach zu denken. Wer bereits in Krisenzeiten als first mover proaktiv und antizyklisch kommuniziert, während alle anderen ihre Kommunikationsbudgets herunterfahren, wird in der Zeit danach die Nase vorne haben und über den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verfügen. Denn wenn alle still sind, wird die Stimme des Einzelnen umso mehr wahrgenommen.

Nachhaltiges Wirtschaften mit Engagement rechnet sich auch in der Krise. Gute Krisen-PR hilft dabei. Sie wirkt. Sie bringt den Erfolg (zurück).



