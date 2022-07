Shoes shoes shoes

Der Sommer ist da, Zeit für offene Schühchen. Aber nur mit gepflegten Füßen, oberstes Gebot. Ja, zugegeben das richtige Outfit ist oft mal eine Herausforderung, aber die richtigen Schule dazu, machen die Sache hin und wieder noch schwieriger. Flache oder hohe Schuhe? Geschlossen oder offen? Passt das überhaupt zu meinem Kleid oder zu meinem Rock? Welche Rocklänge kann ich zu flachen Schuhen überhaupt anziehen? Und dann noch…wie ist das denn jetzt mit der Strumpfhose im Sommer?

Der Anlass gibt den Ton an

Erstes Gesetz: die Schuhwahl hängt vor allem vom Anlass ab. Auch im Büro. Und vor allem hängt die Schuhwahl auch von der Etikette im Büro ab. Ist es sehr streng im Büro, muss man sich auch bei der Schuhwahl am Riemen reißen. Ist es ein bisschen lockerer, kann man auch mal ein bisschen kreativer in der Schuhwahl sein. Formelle Termine im Büro oder auch außerhalb mit wichtigen Kund*innen erfordern auch klassische und elegante Outfits mit den passenden Schuhen. Sprich, schöne schwarze Pumps und elegante Derbies bei Herren.

Muss es immer ein hoher Absatz sein?

Nein es müssen nicht immer hohe Absätze sein. Natürlich schaut es super aus, aber auf die Dauer ist es natürlich auch ziemlich ungesund und unbequem. Wem sag ich das nur. Ein langer 10+ Stunden Arbeitstag kann durch hohe Schuhe noch anstrengender werden. Heimlich unterm Tisch ausziehen geht halt auch nicht immer. Ist ja auch nicht immer die perfekte Lösung, denn die Schuhe dann wieder anziehen grenzt oft an eine Katastrophe. Also lieber mal auch ein flaches Paar Schuhe einpacken. Aber welche Alternativen gibt es? Naja die Ballerinas. Entweder man hasst sie oder man liebt sie. Aber ich finde es gibt schon ein paar edle Paare.

Welche Schuhe bei welcher Saumlänge?

Klar, Schuhe mit Absatz schauen immer am besten aus, egal welches Outfit. Manche Frauen tragen gerne Midilängen bei Kleider oder Röcken. Diese endet irgendwo zwischen Knöchel und Knie. Schöne Pumps, rund oder spitz vorne passen sehr gut. Aber auch Stilettos, wenn offene Schuhe erlaubt sind. Im Herbst oder Winter können diese Röcke oder Kleider mit Stiefeln kombiniert werden. Sieht super schön aus. Aber auch hier auf Eleganz achten. Was natürlich auch geht, Sandalen mit Keilabsätzen.

Mit Farbe unterstreichen

Meist sollte man im Büro in zurückhaltenden Farben auftauchen. Deshalb gilt bei der Wahl der richtigen Farbe der Schuhe, Ton in Ton ist immer eine sichere Variante. Es kommt natürlich darauf an, wer die Hauptrolle im Outfit spielt. In der Farbberatung sagt man, dass die Farbe der Schuhe an die Farbe der Haare angepasst werden soll. Dies ergibt quasi ein harmonisches Erscheinungsbild für unser Auge. Sehr spannend zu beobachten!

Absolute No Gos

Ein absoluter Fauxpas im Büro sind natürlich Flip Flops, auch am Casual Friday. Sneakers sind natürlich auch keine gute Variante fürs Büro. Absolut bunte Schuhe gehören auch in die Freizeit. Keine schlechte Qualität tragen, denn das ist sofort ersichtlich. Schöne und hochwertige Materialien sind immer eine gute Idee und sie halten einfach viel viel länger. Mittlerweile gibt es schon sehr viele Alternativen zu echtem Leder, um auch der Umwelt etwas Gutes zu tun. Zum Beispiel Leder aus Kakteen oder Bananen.

Das Ding mit der Strumpfhose

Die Etikette besagt, dass Frauen auch im Sommer transparente Strumpfhosen tragen müssen. Ganz so streng ist es heute nicht mehr. Aber bitte keine Haare auf den Beinen. Bei offenen Schuhen unbedingt zur Pediküre gehen.