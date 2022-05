Selbständig werden mit System – Franchising als Weg zum Chef!nnen-Sessel

Die Österreichische Franchise Messe als reale Veranstaltung in der Wiener Stadthalle von 24.-25. Juni 2022

Die gute Nachricht für die Franchisewirtschaft und Besucher!nnen gleichermaßen: die Planung der realen Messe läuft bereits auf Hochtouren. „Wir bleiben in Bewegung!“ ist das Motto der Franchise Messe Österreich 2022, veranstaltet von der Wiener Agentur Cox Orange, in Zusammenarbeit mit dem Hauptpartner, dem Österreichischen Franchise Verband (ÖFV). Auch die Wirtschaftskammer Österreich und die WKW sind wieder mit an Bord und unterstützen Jung-Unternehmer!innen, die auf Selbständigkeit mit Franchising setzen.

Über die Franchise Messe Österreich

Von 24.-25. Juni 2022 öffnet die Halle F der Wiener Stadthalle ihre Pforten für die Franchisewirtschaft. Da die Messe in einem 2-Jahres-Rhythmus stattfindet, ist dies nun die erste, reale Franchise Messe seit 4 Jahren.

Zielgruppe

Die Messe richtet sich an vor allem an Menschen, die überlegen, sich mit Franchising selbständig zu machen, sowie an Unternehmen, die über Franchising expandieren oder eine weitere Marke in ihr Portfolio aufnehmen wollen und an jene, die in die Markenwelt des Franchisings eintauchen wollen.

Das bewährte Konzept

Aussteller!nnen von jungen und etablierten Franchise-Marken auf allen Investment-Levels kombiniert mit einem umfangreichen Vortrags- und Bühnenprogramm. Als program makerin konnte die Österreichische Franchise-Ikone, Mag. Waltraud Martius, gewonnen werden.

Wichtigster Messe-Partner ist der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV),

der inhaltliche Akzente mit seinen Vorstandsmitgliedern setzen wird. Mag. Barbara Steiner, Generalsekretärin des ÖFV dazu: „Derzeit haben wir in Österreich ca.495 Franchise-Systeme mit insgesamt 9.600 Franchisepartner!nnen an 12.000 Standorten. Diese Unternehmen konnten im vergangenen Wirtschaftsjahr einen beachtlichen Umsatz von 10,8 Milliarden Euro erwirtschaften. Vergleicht man die neu gewonnen Erkenntnisse mit jenen Zahlen der letzten Franchise-Studie, so kann erneut ein erneuter Aufwärtstrend – trotz der Corona-Krise – in der Szene verzeichnet werden!“

Unter den Ausstellern 2022 zu finden

McDonald´s, Ankerbrot, die 24-Stundenbetreuung AIS, das Tankstellenservice ENI, Das Futterhaus, Burgerista, die Fitness-label Bodyclub24, bixpack und Bodystreet, Sushi Palace, der Dienstleister Store Room, aus dem Handel Unimarkt und Das Futterhaus, die jungen Gastronomen PiPaPo und Jack the Ripperl, die Newcomer The Vending Brothers, die sich auf Minivending-Automaten mit Videoscreens spezialisiert haben u.v.a. Auf der Consulting-Area wird ua. RA Hubertus Thum mitwirken, der auch zum Thema Recht vorträgt.

Aktive Messebotschafter!nnen unterwegs

Das ist eine kleine Gruppe ausgewählte Aussteller!nnen, die sich für die Messe engagieren und ihre Sicht als Aussteller in die Vorbereitungen einbringen bzw. nach außen als Testimoinals für das Thema Franchising und die Messe agieren.

Manfred Rothdeutsch/McDonald´s:

„Immer mehr Jungunternehmerinnen und -unternehmer setzen auf Franchising – der Erfolg gibt Ihnen recht. Ein Franchisesystem bietet viele Vorteile: Die Marke, das dahinterstehende Knowhow, die partnerschaftliche Zusammenarbeit, sowie eine intensive Einschulungsphase vor Gründungsstart macht Franchising für viele Menschen besonders attraktiv. McDonald´s ist in Österreich bereits seit 1977 sehr erfolgreich als Franchisesystem aktiv. Mittlerweile tragen über 40 FranchisenehmerInnen dazu bei, dass McDonald’s Marktführer der heimischen Systemgastronomie ist.“

Melanie Schreymayer/Ankerbrot

„Wir sind seit dem Start der Franchise Messe als Aussteller dabei. Wir haben dadurch die Chance, neue Partner und Partnerinnen zu gewinnen und Ankerbrot als Franchisesystem bekannt zu machen.“

Manuela Schreymayer/AIS

„Franchising ist so vielfältig, das zeigt auch die Messe. Wir sind zum Beispiel in der 24-Stunden-Betreuung aktiv und haben derzeit 8 Partner in Österreich. Unser Ziel: 15 Partner.