Rockige Sache

Individuell gerockt

Mode ist etwas Individuelles. Deshalb haben wir auch viele verschiedene Mittel unsere eigene Persönlichkeit und unseren Geschmack in jkDesigns zu tragen. So gibt es also auch verschiedene Formen und Schnitte für ein Kleidungsstück. Es gibt verschiedene Hosen-Formen, verschiedene Blusen-Schnitte oder auch verschiedene Rock-Varianten.

Wir können den Frühling spüren

Ein wenig konnten wir in Österreich schon den Frühling fühlen. Das erwärmt unser aller Herz nach einem verschneiten Winter. So freuen sich die ein oder anderen wahrscheinlich auch schon darauf, endlich den Kleiderschrank in Frühling/Sommer umzumodeln. Ich persönlich räume dann ganz gerne die warmen Wollpullis ins hinterste Eck, um sie erst wieder für den nächsten Winter herauskramen zu müssen. Werden die Temperaturen höher, wird unsere Kleidung luftiger und leichter.

Der Rock

Ich möchte heute mal auf den Rock genauer eingehen. Ein wunderschönes Kleidungsstück, nicht nur für den Alltag, sondern auch fürs Büro oder wichtige Meetings. Egal ob als Kostüm, oder als Kombination mit einem Shirt getragen, ein Rock wirkt immer klassisch und elegant. Im Mittelalter war der Rock ein Kleidungsstück, welches von Frauen und Männern getragen wurde. Was auch sehr interessant ist, bis in die 60er Jahre durften Frauen ausschließlich Röcke tragen. Eine Hose war verpönt.

Rockformen, die im Business bestens geeignet sind

Bleistiftrock

Der Bleistiftrock ist wohl der am häufigsten eingesetzte Rock in der Business Mode. Aber warum ist dieser eigentlich nach einem Bleistift benannt? Der Bleistiftrock ist sehr schmal geschnitten, deshalb. Meist endet der Saum so, dass er das Knie umspielt. Das ist eine sehr schöne Länge. Oftmals hat er auch an der Länge einen Schlitz, an der hinteren Mitte Naht. Dies erleichtert natürlich das Gehen sehr. Er ist sehr easy zu kombinieren, er passt zu engen aber auch weiteren Oberteilen und ist auch mit Jacken oder Mäntel einfach zu tragen.

Faltenrock

Faltenröcke gibt es in allen möglichen verschiedensten Formen und Längen. Zudem gibt es auch einige unterschiedliche Faltenarten, die entweder miteinander kombiniert werden oder aber auch einfach einzeln verarbeitet werden können. Falten können entweder vom Bund weg aufspringen oder aber auch ein paar Zentimeter abgenäht sein, sodass sie erst unten weiter aufspringen. Je nach Körperform sollte man hier die richtige Variante für sich wählen. Der Faltenrock kommt geschichtlich eigentlich aus der Sportmode.

Hosenrock

Der Hosenrock wird auch Culottes genannt. Eigentlich ist das eine Hose, die sehr weit geschnitten ist, sodass sie getragen wie ein Rock wirkt. Beim Gehen schwingen die weiten Hosenbeine so mit, dass man kaum sieht, dass an der Innenbeinseite eine Naht ist. Ein Hosenrock ist sehr bequem und kann in verschiedenen Längen getragen werden. Er lässt sich auch sehr schön mit verschiedenen Schuhen, wie Pumps aber, auch flachen Schnürschuhen tragen.

Plisseerock

Ein Plisseerock ist genau genommen ein Faltenrock, mit vielen kleinen Fältchen. Das Plissee wird mit einem Ofen fixiert, sodass es auch die Waschmaschine überlebt. Bei dieser Art von Plissee muss im Stoff ein gewisser Anteil an Chemiefaser sein, sonst würde das Plissee nicht erhalten bleiben. Es gibt auch ein handgebügeltes Plissee, welches aber nach einem Waschgang immer ein bisschen nachgebügelt werden muss. Plissees gibt es in verschiedenen Stärken und Breiten. Die Fältchen schwingen beim Gehen wunderschön mit.

Godetrock

Der Godetrock ist eine wunderbare Alternative zum Faltenrock. Der Godetrock wird nach unten hin weiter. Oben ist er schmal. Die Godets können in Bahnen geschnitten sein oder auch einfach am unteren Drittel des Rocks eingesetzt sein. Die Godets sorgen für einen wunderschönen schwingenden Saum. Schön ist hier auch eine Midilänge.

A-Linien Rock

Der A-Linien Rock ist eine ausgestellte Rockform. Je nach Geschmack kann er wenig oder auch sehr viel ausgestellt sein. Je nachdem wie sehr der Rock schwingen soll. Sehr schön ist auch, dass ein A-Linien Rock je nach Materialwahl verschieden wirkt.