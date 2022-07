Pressemeldung: „Unverpackt“-Läden expandieren mit neuen Standorten und digital

Voll eingeschlagen hat die von Karin und Christoph Distelberger im Frühling 2020 in Wieselburg entwickelte Geschäftsidee, Produkte ohne Wegwerf-Verpackung zu verkaufen. Wer von daheim in einen von dem Mostviertler Unternehmerehepaar gegründeten „Unverpackt“-Selbstbedienungsladen einen leeren Vorrats-Behälter mitnimmt, kann das Gebinde dort abwiegen und mit der gewünschten Menge Nahrungsmittel oder Haushaltsartikel befüllen. Darauf wird der volle Behälter nochmals abgewogen und die Ware bezahlt. Das lästige Umfüllen aus dem Plastiksackerl entfällt – und man erspart sich bei jedem Einkauf den Verpackungsmüll.

Das „Unverpackt“-Sortiment beinhaltet mittlerweile mehr als 250 Produkte; neben Lebensmitteln wie Nüsse, Nudeln, Müslis, Gewürze, Getreide, Tee, Ketchup, Saucen und Naschereien auch Artikel für Körperpflege, Haushalt, Reinigung sowie Waschmittel, Küchenaccessoires und Geschenkideen. Neben der Zentrale in Wieselburg gibt es „Unverpackt“-Läden auch in Amstetten und St. Johann in Tirol. Heuer im Herbst sollen zwei neue Standorte in Herzogenburg und Gaflenz sowie im Frühjahr 2023 ein weiterer in Krummnussbaum dazukommen.

Geschäftlich tragfähig ist das nachhaltige Verkaufskonzept dank der Digitalisierung. So funktioniert die Eingangskontrolle zum Laden mithilfe der Bankomatkarte. „Dadurch ist es auch bei einer geringeren Besucherfrequenz möglich, wirtschaftlich zu arbeiten“, erklärt „Unverpackt“-Geschäftsführer Christoph Distelberger. Zudem haben seine Frau und er auch das Warensystem digitalisiert, womit der Lagerstand jederzeit abruf- und kontrollierbar ist. „Dieses System geben wir gern an Partner weiter“, sagt der Chef der innovativen Selbstbedienungsläden.

„Unverpackt Digital“ ist ein besonderes Projekt, das das von der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus initiierte virtuelle Haus der Digitalisierung – www.virtuelleshaus.at – der Öffentlichkeit vorstellt. Im Rahmen der Aktion „Schaufenster Netzwerk Haus der Digitalisierung“ wird einmal pro Monat ein erfolgreiches Digitalisierungsprojekt aus Niederösterreich vor den Vorhang geholt. (mm)

www.unverpacktaustria.at

www.virtuelleshaus.at/schaufenster-netzwerk-haus-der-digitalisierung

Quelle:

NÖ Wirtschaftspressedienst