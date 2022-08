Die weiße Bluse, ein Klassiker in der Business Mode. Stellt man sich die weiße Bluse kurz im Gedächtnis vor, sieht man ein klassisches und schlichtes Modell, mit oder ohne Abnäher, zweiteiliger Kragen, weiße Knöpfe und mit tailliertem Schnitt. Aber es muss nicht immer dieses klassische Modell sein. Es gibt viele kleine Details, die eine weiße Bluse modische aufpeppen können. Und wofür man garantiert Komplimente bekommt.

Knopfleiste

Wie kennt man die Knopfleiste? Klassisch außen nicht sichtbar, denn so ist es am elegantesten. Aber es gibt auch eine etwas sportlichere Variante, wo man die Knopfleiste nach außen umbiegt und sie außen auch sichtbar ist. Was auch ganz schön ist, wenn die Knopfleiste eine andere Farbe aufweist. Sehr edel ist auch eine Knopfleiste aus Spitze oder mit Spitze überzogen.

Manschette

Die Manschette ist das Teil am Ende des Ärmels, was meistens zugeknöpft wird. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind hier auch keine Grenzen gesetzt. Sie kann glatt sein, aber auch mit einem dünnen Stoff gerafft. Sie kann auch aus Spitze bestehen, was sehr edel wirkt. Prinzipiell sind alle möglichen Formen möglich. Sie kann schlicht gerade sein mit rechtwinkeligen Ecken, aber auch rund oder auch zackig. Es ist alles möglich. Auch in der Breite kann sie variieren. Es gibt keine einheitliche Breite. Sie kann 1cm breit sein, aber auch bis zu 15cm breit. Je nach Modell und Material. Auch der Ärmel muss schon lange nicht mehr nur glatt sein. Es gibt viele verschiedene schöne Ärmelformen: Glockenärmel, Puffärmel, Plisseeärmel, Ballonärmel usw.

Sattel

Sattel nennt man fachsprachlich das Teil, welches im Rückenteil unter dem Kragen anschließt und da Rückenteil in zwei Teile trennt. Nicht bei jeder Bluse muss es gezwungen einen Sattel geben, je nach Design. Aber er kann definitiv auch kreativ gestaltet sein. Er muss nicht immer gerade sein. Das wäre doch langweilig. Er kann gebogen sein, spitz, rund oder auch eckig und rund. Es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch die Breite kann variieren. Und da wir gerade vom Rückenteil reden, das Rückenteil kann auch sehr kreativ gestaltet werden, es können Falten gelegt sein oder auch kleine Biesen genäht.

Knöpfe

Mann muss die Knöpfe nicht immer sehen. Bei einer verdeckten Knopfleiste sieht man die Knöpfe nicht. Aber wenn, dann kann man schon schöne Knöpfe verwenden. Es gibt unzählige Knöpfe und die Entscheidung fällt sehr oft schwer, weil es einfach viel zu viele schöne Exemplare gibt. Mit Knöpfen kann man ein Kleidungsstück wirklich noch einmal sehr aufwerten. Sie müssen auch nicht immer die gleiche Farbe wie das Kleidungsstück haben. Eine Kontrastfarbe ist auch schön. Perlmuttknöpfe oder Knöpfe mit Glitzer werten eine schlichte weiße Bluse auch sehr auf.

Länge

Von kurz bis long-blouse ist momentan alles modern und erlaubt. Es ist also eine Frage des eigenen Geschmacks und eine Frage des Outfits. Es muss schon lange nicht mehr die weiße Bluse sein, welche in den Bund gesteckt ist. Lange Blusen lassen sich sehr gut mit schmalen Hosen kombinieren. Was auch sehr schön ist, wenn die Bluse vorne ein bisschen kürzer ist als hinten.

Kragen

Krägen, eins der vielfältigsten Themen. Es gibt so viele Kragenvariationen. Schade, dass man meist nur die klassischen sieht. Von rund bis eckig, kurz und lang, alles ist erlaubt. Um nur ein paar zu nennen: Bubikragen, Umlegekragen, Spatenkragen, Kelchkragen, Stehkragen und viele mehr. Modisch sind sie alle. Richtig kombiniert sind sie auch alle tragbar und machen was her.