DMVÖ-Studie untersucht digitale Leadgenerierung im B2B-Bereich

Bild: pixabay.com

In den letzten Jahren hat die Generierung und Gewinnung von digitalen Leads vor allem im B2B-Bereich stark an Bedeutung gewonnen. Dabei haben sich Social-Media-Kanäle als digitaler Leadgenerator fest etabliert, während der persönliche Kontakt weiterhin einen hohen Stellenwert hat. Doch welche Kanäle tragen am meisten zur erfolgreichen B2B Leadgenerierung bei? Dieser Frage geht die DMVÖ-Studie „Digitale Leadgenerierung in B2B Unternehmen“ auf den Grund.

Im Rahmen der Studie hat die DMVÖ B2B Expert Group erstmals untersucht, welche Methoden zur Leadgenerierung am effektivsten sind und wie Social Media dabei eine Rolle spielen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Juni präsentiert und stehen anschließend zum Download bereit.

Um die Studie durchzuführen, bittet die DMVÖ B2B Expert Group um Ihre Unterstützung. Nehmen Sie an der Befragung teil und erhalten Sie als Dank eine Zusammenfassung der Studie mit den wichtigsten Ergebnissen und einem Trendvergleich zu 2022. Außerdem haben alle Teilnehmer die Chance auf eine Gratismitgliedschaft beim Dialogmarketing Verband Österreich (DMVÖ) für 2024, die unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost wird.

Die Studie und ihre Ergebnisse sind von großem Interesse für B2B-Marketingverantwortliche, da sie einen Einblick in die aktuellen Trends und Entwicklungen der Leadgenerierung im digitalen Bereich geben. Die DMVÖ B2B Expert Group hat sich zum Ziel gesetzt, den Stellenwert von B2B-Marketing, insbesondere B2B-Dialog-Marketing, in Österreich zu heben und die gewonnenen Erkenntnisse mit möglichst vielen Interessierten zu teilen.

Seien Sie Teil dieser wichtigen Studie und helfen Sie mit, die Digitalisierung im B2B-Marketing voranzutreiben. Nehmen Sie an der Befragung teil und erhalten Sie wertvolle Einblicke in die aktuelle Situation der digitalen Leadgenerierung im B2B-Bereich.

Jetzt an der Studie teilnehmen: https://befragung-triple-m.at/goto/DMVOE_2023

Für Rückfragen steht Christoph Brenner (Managing Director | DMVÖ) unter christoph.brenner@dmvoe.at oder +436606292927 gerne jederzeit zur Verfügung.