Erfolgreiche NÖ Lehrlingsoffensive wird auch 2023 fortgesetzt

Für Jugendliche bis 25, denen aus verschiedenen Gründen der traditionelle Zugang zu einer Lehrausbildung nicht möglich ist, haben das Land Niederösterreich und das Arbeitsmarktservice Niederösterreich (AMS NÖ) im Jahr 2018 eine Lehrlingsoffensive gestartet, die sich als sehr erfolgreich erweist. Mehr als 25.000 junge Menschen haben bereits von der Initiative profitiert – 2022 waren es 5.300 –, weshalb sie heuer in ihr bereits fünftes Jahr geht.

„Wir werden heuer 51 Millionen Euro investieren, um den Jugendlichen bessere Job-Chancen zu ermöglichen“, gibt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bekannt. Die Lehrlingsoffensive erfolgt vor dem Hintergrund einer positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Niederösterreich. „Im Dezember 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren gegenüber dem Vergleichsmonat 2021 um 6,3 Prozent gesunken, gegenüber Dezember 2019 – dem Jahr vor der Corona-Krise – sogar um 20,4 Prozent“, rechnet der für den Arbeitsmarkt in Niederösterreich zuständige Landesrat Martin Eichtinger vor.

Das Konzept der Lehrlingsoffensive beruht auf drei Säulen: Über die erste, die Jugend-Bildungszentren, die im ganzen Land verteilt sind, kann der Erwerb schulischer Kenntnisse und Fähigkeiten nachgeholt werden. Die zweite Säule heißt „Just 2 Job“ – eine verkürzte Lehrausbildung direkt in den Unternehmen. Weitere Ausbildungsplätze werden schließlich in der überbetrieblichen Lehrausbildung, der dritten Säule, angeboten. Dazu gehören Lehrgänge, Praktika und die Arbeit in betrieblichen Lehrwerkstätten.

AMS NÖ-Chef Sven Hergovich streicht die Vorteile dieses Programmes hervor: „Die Firmen bieten derzeit so viele Lehrstellen an wie schon lange nicht mehr. Allerdings gibt es auch Berufe, die für Jugendliche offenbar weniger attraktiv sind. Wir bemühen uns daher im Rahmen der Lehrlingsoffensive Wege zu finden, um Betriebe und junge Arbeitskräfte einander näher zu bringen.

