Modefarbe Magenta 2023

Magenta, eine Farbe mit historischem Hintergrund. Die Farbe 2023 wurde enthüllt: 2023 wird die Modefarbe Magenta und in den Shops hervorstechen. Bereits 2022 hat man diesen wundervollen Farbton auf den Laufstegen gesehen. 2023 ist diese satte Farbe aber nicht mehr wegzudenken. Eine sehr vielseitig einsetzbare Farbe. Magenta steht für Mut, Furchtlosigkeit, Optimismus und Freude.

2023 wird knallig

Kalt oder Warm?

Ja genau, Magenta entsteht durch Rot und Blau, also eine kalte und eine warme Farbe. Als eine mächtige Farbe soll Magenta ein wenig den Sinn an den Ursprung stärken, und vor allem die Verbundenheit zur Natur. Trotzdem Magenta sehr intensiv wirkt, gibt es bei der Kombination mit anderen Farben keine Probleme. Laurie Pressmann, die Vizepräsidentin des Pantone Colour Institutes beschreibt die Farbe als sehr unkonventionell. Sie sagt es sei eine Farbe voller Mut, Kraft und Selbstbewusstsein und ein Wegbegleiter für neue Perspektiven.

Gut zum Kombinieren

Um eine herausragende Symbiose mit Magenta einzugehen gibt es wunderbare Kombinationsmöglichkeiten. Nicht nur edle Erdtöne können schön aussehen in Kombination mit Magenta, auch klassische Farben wie Schwarz, Grau oder Dunkelblau wirken damit sehr edel. Aber auch helle Farben, wie Beige oder Hellgrau wirken sehr elegant. Natürlich kommt es auf den Wirkungswunsch an. In Kombination mit knalligen und leuchtenden Farben wirkt Magenta natürlich noch kräftiger.