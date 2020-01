Muss ein Unternehmer Mitarbeiter führen können?

Als Unternehmer sollte man irgendwie alles können. Ein Produkt entwickeln, verkaufen, weiterentwickeln, dabei die Finanzen immer im Blick behalten und das wohl schwierigste Kapitel, Mitarbeiter zu finden und zu führen, die einen dabei unterstützen, ein erfolgreiches Unternehmen zu leiten.

Mögen Sie es, Ihre Mitarbeiter zu führen?

Ich frage Sie das ganz direkt und Sie sollten sich eine ehrliche Antwort darauf geben. Sie müssen es ja niemanden sagen, wenn Sie sich damit schwertun bzw. es nicht mögen. Alleine durch die ehrliche Beantwortung dieser Frage erleichtern Sie sich schon das Führen Ihrer Mitarbeiter.

Mögen Sie es, werden Sie es in Zukunft noch leichter und lieber machen, weil Sie erkannt haben, dass das zu Ihren Stärken gehört.

Mögen Sie es nicht, wird es auch leichter werden, weil Sie jetzt wissen, dass es nicht zu Ihren Stärken gehört. Durch dieses Bewusstsein wird sofort mehr Energie frei, weil sie nicht mehr etwas von sich verlangen, was Sie nicht mögen. Sie werden selbstbewusst andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, die Sie bisher nicht sehen konnten, weil Sie geglaubt haben, dass ein erfolgreicher Unternehmer auch seine Mitarbeiter führen muss!

Ich lade Sie hiermit ein, Ihre Rolle als Unternehmer zu überdenken. Tun Sie das, was sich für Sie leicht anfühlt und gut funktioniert, egal was Sie bisher geglaubt haben bzw. was andere Menschen denken.

Vielleicht können Sie besser Menschen führen, als Sie geglaubt haben!

Wussten Sie, dass es Mio. von Möglichkeiten gibt, wie man Menschen führen kann? Was haben Sie bisher geglaubt? Wie muss man Ihrer Meinung nach Menschen erfolgreich führen? Wenn Sie bisher gedacht haben, Menschen nicht gut führen zu können, dann werfen Sie bitte diesen Glaubenssatz und alle weiteren, die Ihnen sagen, wie es sein sollte, über Bord.

Definieren Sie nicht, wie für Sie erfolgreiche Führung aussieht. Tun Sie es einfach. Tun Sie das, was leicht und gut funktioniert. Und bitte wählen Sie jedes Mal neu. Vielleicht brauchen Sie manchmal nur wenige Worte um zu Führen und im nächsten Moment deutlich klare Worte. Vertrauen Sie sich einfach und nehmen Sie sich nicht zu ernst, haben Sie Spaß am Führen von Menschen!