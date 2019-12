Mag. Gudrun Fercher-Grüner

Steuerberaterin seit 2002, geschäftsführende Gesellschafterin der Schebesta u. Grüner Steuerberatung Wirtschaftstreuhand GmbH in Neulengbach mit 17 Mitarbeiter_innen. Außerdem Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende in der Raiffeisenbank Region St. Pölten. Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Handelswissenschaften) Wirtschaftsuniversität in Wien – Diplomarbeitsthema: Österreich und der EG-Binnenmarkt – „Ein Vergleich der Ergebnisse des Cecchini-Berichts mit den für Österreich relevanten Studien und den daraus resultierenden Implikationen (1994)“

