Kleider machen Frauen!

Ja, zugegeben, Frauen haben mehrere Möglichkeiten, wenn es um Kleidung geht. Wir haben die Wahl zwischen Röcken, Kleidern, Hosen, Trägertops, Blusen, Shirts usw. Männer haben weniger Auswahl in ihrem Kleiderschrank hängen. Hosen, Hosen, Hosen, Shirts, Hemden und vielleicht Anzüge. Aber warum sollten wir Frauen Kleider tragen?

Kleider sind unkompliziert

Alltagskleider, Etuikleider, Jerseykleider, Strickkleider oder Blusenkleider. Welche hängen in Ihrem Kleiderschrank? Neben einem Ballkleid sollte jede Frau ein kleines Schwarzes im Schrank hängen haben. Kleider sind einfach alltagstauglich, als auch elegant und im Büro einsetzbar. Kleider sind einfach unkompliziert. Der Grund dafür ist vor allem, dass man mit einem Teil quasi komplett angezogen ist. Sie sind je nach Form, einfach zu kombinieren.

Für jede Jahreszeit

Kleider können sich anpassen. Ein Kleid passt einfach immer, zu jeder Jahreszeit und zu jedem Anlass. Im Winter kann man Kleider aus dickeren Stoffen tragen. Aus schönen Wollstoffen, wo das Kleid natürlich gefüttert sein muss. Aber auch Strickkleider lassen sich sehr gut im Büro tragen. Kombiniert mit einem schönen Blazer zum Beispiel. Im Sommer eignen sich auch Leinenkleider sehr gut im Büro, sie sind locker und luftig zu tragen.

Immer das passende Kleid

Kleider sind auch tolle Helferlein, um Vorzüge hervorzuheben oder aber auch um Problemzonen zu kaschieren. Je nach Figurtyp gibt es für jede Form das perfekte Kleid. Auch die richtige Kombination ist ausschlaggebend. Breitere Hüften sollten nicht mit einem Etuikleid und einem hüftlangen Blazer kombiniert werden, sondern mit einer Jacke welche ober der Hüfte endet, sonst betont dies die Hüften zu stark. Es ist also für jede Figur das passende Kleid dabei.

Bürotauglich

Außerdem ist ein Kleid sehr wandlungsfähig, denn tagsüber im Büro kann man es super mit Pumps und Blazer kombinieren. Zum Abendessen mit den Freundinnen kann das Kleid super anderswertig umgekrempelt werden. Denn wenn zu wenig Zeit bleibt zwischen Büro und Abendessen, um sich zu Hause frisch zu machen, tauscht man einfach die Pumps gegen elegante Sneakers oder Halbschuhe und hängt den Blazer für eine coole Lederjacke oder eine Strickjacke an den Haken. Und schwupps, schon hat man einen andern Looks gezaubert.

Wie lange soll nun mein Kleid sein?

Die perfekte Länge hängt vor allem auch von der Figur ab. Aber prinzipiell kann man vor allem mit einer knieumspielenden Länge nicht viel falsch machen. Diese Länge betont die schmalste Stelle unseres Beines. Die Midi-Länge ist auch eine schöne Alternative für den Büroalltag. Zu kurz sollte das Kleid im Büro besser nicht sein.

Schöne Alternative

Natürlich steht das Etuikleid an erster Stelle wenn es um das perfekte Büro-Outfit geht. Das Wickelkleid feiert aber auch ein großes Comeback. Eine schöne Alternative fürs Büro. Der beste Vorteil am Wickelkleid, die Figur kann ein bisschen schwanken, denn durch die Bindefunktion ist die Größe variabel. Das Wickelkleid gibt es auch mit verschiedensten Ausschnitten, mit Krägen und auch verschiedensten Saumabschlüssen. Das Wickelkleid lässt sich aber auch super kombinieren, mit Jäckchen, Blazer und jeglichen Arten von Schuhen. Ein schönes dunkles Blau, ein elegantes Anthrazit oder auch helle pastellige Töne im Sommer setzen ein tolles Wickelkleid super schön in Szene. Je nachdem zu welchem Bürotag es passt, kann man es mit Pumps, Halbschuhen oder Ballerinas kombinieren.