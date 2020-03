JETZT Transformation am 15. und 16. Juni 2020 in Wien

Digital-Transformations-Experten werden sich auf der JETZT-Transformation mit den Veränderungsprozessen, ausgelöst durch die digitale Transformation, in zahlreichen Workshops, Vorträgen, Paneldiskussionen und anhand von Best Practice Beispielen, befassen.

Save the Date: 15. und 16. Juni 2020 in Wien!

Die Labstelle Wien bietet dafür den passenden Rahmen.

15. Juni 2020: Training Day

An diesem Tag steht die Praxis Pate für alle Veranstaltungen rund um das Thema digitale Transformation. Das Wissen der Experten und Expertinnen soll daher in der Praxis zu 100% anwendbar sein. Und dergestalt werden sämtliche Keynotes, Workshops und Paneldiskussionen angelegt sein.

Training Day

16. Juni 2020: Conference Day

An diesem Tag stehen Handlungsanleitungen für die Transformation ins Digitale im Vordergrund. Diese werden in weiteren zahlreichen Workshops, Keynotes und Panels gegeben. Wer sich verändern will, muss Innovationen anstoßen und umsetzen. Design Thinking, Sprint und Rapid Prototyping sind einige der Methoden, die dabei zum Einsatz kommen können.

Conference Day

Das Who is Who – die Speaker der JETZT Recruiting

Sabine Hoffmann (ambuzzador), Martin Pansy (nuki), Lukas Kraetschmer (Ströck), Annika Wolf (Universität Emden/Leer), Marcel Loko (Hirschen Group), Markus Schmidt(QSID), Nadine Rigele-Hübl (TOWA digital), Alexander Oswald (FUTURA), Jürgen Schmidt (strg.at), Mario Scholz (PATHADVICE), Cosima Serban (iab), Jochen Witte (Goldbach), Barbara Klinser-Kammerzelt (FH St. Pölten), Gerald Smech (Mobile Marketing Association/allUpp) und „Gewinn“-Redakteur Stefan Tesch.

Anmeldung zur JETZT Transformation

Der Ticketpreis der JETZT Transformation beträgt 490 Euro

netto für den Training Day, 290 Euro netto für den Conference Day sowie 590 Euro

netto für Training Day und Conference Day.

Sie können sich hier gleich anmelden.