IT Trends 2020

Lasst uns am Ende des Jahres 2019 auf einen Rückblick verzichten und stattdessen einen Blick in die Zukunft wagen. Die Marktforscher bzw. Beratungsunternehmen Gartner und Deloitte haben vor dem Jahreswechsel eine Liste mit IT-Trends für 2020 veröffentlicht.Digitale Assistenten wie Google Assistant, Siri, IBM Watson oder Alexa funktionieren noch nicht perfekt, aber sie lernen schnell. Die künstlichen Intelligenzen (KI) hinter diesen Sprach-Systemen lernen mit exponentieller Geschwindigkeit. Wer noch keine Erfahrung hat, hat den Anschluss schon verloren.Im Handel lässt sich seit Jahren eine Marktplatzdominanz beobachten. Neben hoher Datenqualität werden zunehmend stärkere Fähigkeiten verlangt. Daten werden in Marktplätze eingespielt, Umsätze verbucht und Artikel ausgeliefert. Durch den erwarteten Sprach-Trend kommt Kontextualität und Sensorik/Sinne hinzu. Unternehmens-Inhalte, wie Bilder, Texte, Buttons usw. müssen nicht nur responsive, sondern Sensorik-fähig sein.Die Verbindung der On- und Offlinewelt wird zunehmen und (Stationär-)Händler werden ihre Digitalkompetenz unter anderem mit Augmented Reality (AR), erweitern. Pure Player nutzen Flagshipstores für besondere Customer Experiences (Amazon, Mister Spex). Neuerdings werden diese Stores auch für Abverkäufe (Zalando-Outlet in A-Lagen) genutzt. Pure Player (oder Online Pure Player – OPP) sind Unternehmen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen ausschließlich online anbieten und verkaufen und ohne stationären Einzelhandel auskommen. Amazon testet zunehmend solche digitalen Technologien. Amazon Go Stores bieten Cashierless Checkout. Mitgenommene Produkte werden den KäuferInnen direkt im Store zugeordnet.Unternehmen werden auf einer größeren Anzahl an digitalen Touchpoints verfügbar sein (neben Desktop und Mobile auch auf anderen internetfähigen Devices). Große Shop-Systeme investieren in den Aufbau von funktionalen APIs, die unabhängig vom Frontend verfügbar sind. Dies ist nur mit einer auf Schnittstellen basierenden Strategie möglich. Headless-Systeme werden (modulare) API-basierte Systeme weiter voranbringen.Die Autobauer sind aufgewacht und rüsten ihre E-Mobility-Produktion, investieren in Ladekonzepte und Digitalstrategien. Daimler und BMW haben 2019 ihre Carsharing-Töchter Car2Go und DriveNow mit der erfolgreichen Mobility-App MyTaxi zusammengebracht (Umsatzplus von 75% und Wachstumsplus von 60%). Bei Mobility as a Service (MaaS) geht es weniger um das Fahrzeug und seine Features als um Verfügbarkeit, Zugang und Smartness. Das Konzept wurde beim Konkurrenten Uber abgeschaut. Kunden können nun ein Taxi mit Anderen teilen und noch günstiger fahren.Multiexperience bezeichnet den Einsatz unterschiedlicher Technologien wie AR, Mixed Reality, Virtual Reality und deren Kombination. Gartner prognostiziert bis 2023, dass mehr als 25% der Apps von Konzernen auf multiexperience Development Plattformen (MXDP) laufen werden.Der Einsatz von Technologie zur Steigerung kognitiver und physischer Fähigkeiten. Zu den menschlichen Erweiterungen zählen z.B. Implantate zur Verbesserung körperlicher Fähigkeiten oder Wearables für die Produktion.Immersive Inhalte werden nahtlos in das alltägliche Surfen integriert. Immersion ist ein durch Virtuelle Realität hervorgerufener Effekt. Das Bewusstsein der NutzerInnen wird illusorischen Stimuli ausgesetzt. So wird die virtuelle Umgebung als real empfunden. Der Handel erhält dadurch ein neues Spektrum zur Verbesserung der Customer Experience. Ob Navigation, Produkt-, Outfit- oder Store-Informationen, mit Verbindung von realen und digitalen Inhalten wird man Wettbewerbsvorteile erzielen. Das Unternehmen Niantic (Pokemon Go) erhielt einen 190 Mio $-Invest für „Harry Potter: Wizards Unite“. Die MitspielerInnen werden im ersten Massive Multiplayer Game in AR ihre Umgebung verzaubern und verwandeln. Das Spiel gilt während Events im realen Leben als Test für das Edge Computing der Mobilfunk-Netzbetreiber. EDGE-COMPUTING ist die dezentrale Datenverarbeitung am Rand des Netzwerks, damit im IoT alles fließend läuft. NEUE NETZE durch 5G. Die Geschäftsmodelle und Anwendungen im 5G-Kosmos werden von Technologien wie Edge Computing und Massive Machine Type Communication angetrieben. Die schnelle Datenübertragung von 5G spielt zunächst nur eine nebensächliche Rolle. Wichtiger werden geringe Latenzzeit, hohe Zuverlässigkeit mit niedrigem Energieverbrauch und die Interaktion von mehreren Geräten pro Funkzelle sein. 5G wird so ein Treiber von Anwendungen aus den Bereichen AR/XR, IoT und dem autonomen Vorankommen (Fahren oder Fliegen?) in Städten. Generell wird eine Zunahme an autonom agierenden Gerätschaften erwartet. Diese Geräte dringen aus kontrollierten Umgebungen wie Fabrikhallen in den öffentlichen Raum.Gartner geht davon aus, dass die Entwicklung von der zentralisierten Cloud zu einer verteilten Cloud geht. Dadurch wird eine Performancesteigerung der Services erwartet.Unter praktischen Blockchains werden Enterprise-Blockchain-Projekte definiert, bei denen für Unternehmen nur sinnvolle Technologieaspekte genutzt werden.Der technologische Fortschritt führt zu einer Vertrauenskrise. Der Einsatz von KI könnte diese Krise verstärken. Unternehmen müssen gegensteuern, um das Vertrauen der KundInnen nicht zu verlieren. Denn Menschen nehmen den Umgang mit ihren Daten immer ernster. KI-SICHERHEIT: Die DSGVO ist seit über einem Jahr in Kraft. Die Behörden geben nun ihre Zurückhaltung auf und wollen bei Verstößen verstärkt Strafen verhängen.Der Einsatz von KI und maschinellem Lernen zur Automation zunehmend komplexer Tätigkeiten.Der einfache und kostengünstige Zugang zu technologischem und wirtschaftlichem Wissen. Durch KI-basierte Software können MitarbeiterInnen auf spezialisiertes Unternehmens-Fachwissen zugreifen. Deloitte identifiziert 5 andere Tech-Trends für 2020: Roboter im Dienstleistungsbereich Vernetzung durch Satelliten-Breitband Podcasts- und Hörbücher-Boom E-Bikes Zubehör für Smartphone Welche Trends sich tatsächlich durchsetzen werden, sehen wir wohl erst im Laufe von 2020.