Ihre Story: Sigrid Wurzinger, Kostüm- und Bühnenbildnerin!

Ich bin freischaffende Kostüm- und Bühnenbildnerin und alle Projekte für 2020 wurden entweder abgesagt oder verschoben. Manche Proben werden im Herbst möglich sein und die Aufführungen im Jänner 2021 hoffentlich auch.

Masken aus Stoff, nachhaltig verarbeitet

Nach einem anfänglichen Gefühl der Ohnmacht änderte ein Anruf meiner Physiotherapeutin meine Situation. Sie brauche Masken aus Stoff, nachhaltige Produkte, keine Einwegsache, denn unser Müllberg ist schon hoch genug. Und wenn möglich in Ihrer Firmenfarbe.

Menschen an Nähmaschinen

Und plötzlich wollten alle Masken, am besten sofort. Noch besser schon gestern. Da fiel mir ein, daß in Wirtschaftssendungen immer die Dienstleistung beschworen wird, das sei die Zukunft. Aber wer stellt dann noch Dinge her? Wer sind die Menschen, die sie herstellen? Das ist so, wie wenn man glaubt, der Strom kommt aus der Steckdose. Und auch Masken müssen erst produziert werden und da sitzen Menschen an Nähmaschinen. Und wenn man selbst nichts mehr herstellt, ist man abhängig. Von anderen (Billiglohn-) Ländern.

Erstaunt hat mich, wie schnell eine Wirtschaft zusammenbrechen kann. Worauf ist sie gebaut? Funktioniert sie nur durch Wachstum, immer mehr Wachstum? Solche Gedanken gingen mir durch den Kopf an meiner Nähmaschine.

Seit Anfang April nähe ich Masken

Mein Ursprungsberuf ist Schneidermeisterin und seit Anfang April nähe ich Masken. Für Freunde, Bekannte und kleine Firmen. Es macht mir sogar Spaß, auch wenn der Anlaß ein herausfordernder ist. Aber die Masken eignen sich auch gut zum Herumräumen für Menschen, die auf Hausstaub allergisch sind.

Zwischendurch nehme ich an der ein oder anderen Videokonferenz teil, aber das ist in meinem Beruf nichts neues, denn Künstlerinnen und Künstler werden für einzelne Projekte zusammengewürfelt und sind immer dort, wo gerade Arbeit ist. Im Moment sind die meisten in ihren Heimatländern.

Werden Budgets für Kunst und Kultur weiter gekürzt werden?

Langfristige Auswirkungen könnten sein, daß das Budget für Kunst und Kultur weiter gekürzt wird. Die Politik weiß, daß die meisten Künstler aus Berufung arbeiten und ihr Herzblut in die Kunst stecken, auch wenn sie in prekären Verhältnissen leben.

Also nähe ich weiter Masken, was das Zeug hält.