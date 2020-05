Klassische elegante Persönlichkeit

Nachdem wir uns das letzte Mal den avantgardistischen Stil näher angeschaut haben, knüpfen wir uns heute den klassischen Stil vor. Dieser Stil kommt sehr häufig auch im Business Alltag vor. Der klassische Stil wird vor allem in Banken und auch Versicherungsbüros getragen. Aber auch in der Politik ist dieser Stil ein wichtiger Faktor, auch um Aussagen und Einstellungen zu verkörpern. Muss man Dresscodes befolgen, kann man sich am klassischen Stil nicht großartige austoben, da die Farbwahl auch begrenzt ist. Aber oft hilft es, das Outfit einfach als eine Art Arbeitsgewand zu sehen. In der Freizeit kann man sich stylen wie auch immer man möchte. Nicht jedem gefällt der klassische Look, aber es ist bestimmt für jedes Individuum was dabei. Und mit ein paar Tricks lässt sich der Look auch durch kleine Details aufpeppen.

Klassische Eleganz

Das Wichtigste mal zuerst: auffällig ist dieser Modestil bestimmt nicht. Menschen die sich so kleiden, verkörpern eine elegante Persönlichkeit, sie sind nicht schrill oder laut. Die Person wirkt edel und ist von oben bis unten perfekt durch gestylt. Die Haltung ist kontrolliert und nobel. Ein gepflegtes Aussehen steht an der Tagesordnung. Mimik und Gestik sind gut durchdacht. Nichts gerät außer Kontrolle, man setzt auf die Etikette. Für außen stehende kann das oft auch anders wirken wie gewünscht, arrogant, hochnäsig oder bieder und reserviert. Auch die Wortwahl ist sehr korrekt ausgewählt und gut bedacht. Die Stimme ist eher leise und möchte nicht auffallen. Der klassische Stil ist zeitlos und neutral.

Begrenzte Farbwahl

Sehr bunt geht es in einem klassischen Kleiderschrank nicht zu. Man ist sehr begrenzt in der Farbauswahl. Deshalb wird man hier auch nur dezente und klassische Farben kombinieren können. Neutrale und eher helle Töne sind gefragt. Viele Naturtöne wie Creme, Beige, Camel bis ins Braun. Natürlich auch alle Grautöne und Blau-Nuancen. Und am wichtigsten ist wohl schwarz und weiß als Grundfarben. Das Outfit bleibt also eher unbunt und es werden auch nicht all zu viele verschiedene Töne miteinander kombiniert.

Geradlinig

Die Schnittführung ist sehr einfach gehalten. Gerade und schlichte Schnitte tragen zur zeitlosen Eleganz bei. Die Schnitte sind sehr einfach und klar. Nichts darf zu eng sitzen, hier setzt man auf körperumspielend. Alles ist symmetrisch geschnitten.

Qualitativ hochwertige Stoffe

Wie bisher bei allen Punkten bleibt es auch bei den Materialien ruhig. Die Stoffe müssen edel und qualitativ hochwertig sein, und das muss man auch sehen. Die Stoffe sind eher glatt und fein. Man mixt auch keine verschiedenen Materialien miteinander. Meistens sind sie auch einfarbig, ohne Muster. Maximal Nadelstreif, Hahnentritt oder unauffällige Karos werden getragen. Beliebt sind Baumwollstoffe, Cool Wool, Feinstrick, Kaschmir, Schurwolle, Seide und Wollgabardine.

Kellybag und Rolex

Ganz im Gegenteil zum avantgardistischen Stil setzt man hier auf einen dezenten Einsatz von Accessoires. Nur echter Schmuck wird getragen und edel in Szene gesetzt, damit auch dies zeitlos wirkt. Beispielsweise kleine Ohrstecker in Gold, Seidentücher, Perlenketten, teure Uhren, welche ein Statement setzen und Ledergürtel. Frauen setzen auf glatte Strümpfe und edle Pumps und Designertaschen. Männer zeichnen sich durch teure Budapester aus.

Perfekt geformtes Haar

Das Styling bleibt schlicht und dezent. Die Frisuren sind geradlinig und auch perfekt geformt. Man trägt eher glattes Haar und schlicht nach hinten gestyltes Haar. Es wird wenig toupiert, sondern streng gekämmt. Das Make-up bei Frauen bleibt zart und schlicht. Frauen schminken sich sehr bedacht genau. Zeitlose Farben werden aufgetragen und der Ausdruck ist sehr korrekt.