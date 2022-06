Pressemeldung: ForumF Konferenz 2022 „Finance Marketing Benchmark 2022“

Die ForumF Konferenz liefert den TeilnehmerInnen unter dem Titel „Finance Marketing Benchmark 2022“ Inspiration für Marketinginnovationen im Finanzbereich sowie disruptive Marktkommunikationsstrategien in Unternehmen der Finanzindustrie.

Transformation, Disruption, Innovation

Nach der Premiere im Herbst 2021 veranstaltet das von Finanzprofi Peter Neubauer gegründete Fachportal ForumF auch heuer eine ForumF Konferenz. Die diesjährige ForumF Konferenz geht am 27. September unter dem Titel „Finance Marketing Benchmark 2022: Transformation, Disruption, Innovation“ im Wiener Ringstraßenhotel Palais Hansen Kempinski in Szene und liefert den KonferenzteilnehmerInnen Inspiration für Marketinginnovationen im Finanzbereich sowie disruptive Werbestrategien in Unternehmen der Finanzindustrie: von Geschäftsbanken und Versicherungen über Privatbanken, Fonds-Anbieter und Spezialinstitute bis hin zu FinTechs und InsurTechs. „Einen Konferenztag lang dreht sich am 27. September 2022 alles darum, wie man heute Produkte und Dienstleistungen in Unternehmen und Institutionen der Finanzindustrie konzipiert, bepreist, distribuiert, vermarktet und kommuniziert“, erklärt ForumF-Initiator Peter Neubauer.

Erfolgreiche Finanzmarketingstrategien aus aller Welt

In Form von Keynotes, Best Cases und Diskussionsrunden widmet sich die ForumF Konferenz „Finance Marketing Benchmark 2022“ folgenden Fragen: Wie werden Finance Marketing und Finance Advertising im digitalen Zeitalter international gedacht und gelebt? Mit welchen Strategien werden Produktinnovationen in der Finanzindustrie heute in den Markt gesetzt? Welche Irrtümer lauern auf dem Weg von der Produktidee zum Roll-out? Welche Banken aus Österreich nutzen die Social Media auf idealtypische Art und Weise als Kommunikationskanal? Wie funktionieren die erfolgreichsten Finanzmarketing-Kampagnen der Welt und was können wir in Österreich davon lernen? Wie begegnet man als etabliertes Bank- oder Versicherungsinstitut den Marketing- und Werbestrategien der neuen Player? Welche Rolle kann Künstliche Intelligenz bei der Markenführung spielen? Und wie wirkt sich die (mangelnde) Finanzbildung auf Marketing und Werbung für Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen aus?

Studie: Die heimische Bankenszene auf Social Media

Mit Spannung erwartet werden darf auch eine im Rahmen der ForumF Konferenz exklusiv präsentierte Bankenstudie: Markus Zimmer, Geschäftsführer von BuzzValue, wird anhand aktueller Kennzahlen, Benchmarks und Best Practices den Status Quo der heimischen Bankenszene auf Social Media analysieren. Das BuzzValue-Team hat sich im Detail angesehen, welche Banken auf Facebook, Instagram & Co tatsächlich die Nase vorne haben und welche Rolle Plattformen wie LinkedIn und TikTok bei den heimischen Finanzinstituten spielen.

Tickets

Tickets für die eintägige ForumF Konferenz „Finance Marketing Benchmark 2022: Transformation, Disruption, Innovation“ am 27. September 2022 im Palais Hansen Kempinski sind um 490 Euro netto erhältlich. Das Programm und den Ticketshop der diesjährigen ForumF Konferenz finden Sie hier:

Plattform für Marketingprofis der Finanzwirtschaft

„Wir wollen mit der ForumF Konferenz ,Finance Marketing Benchmark 2022‘ einerseits die jüngeren Generationen von Finanzmarketingprofis und andererseits die etablierten Finanzmarketer, die in ihrem Denken und Agieren flexibel und dynamisch geblieben sind, ansprechen“, betont ForumF.at-Gründer Neubauer und fügt hinzu: „Die ForumF Konferenz ist eine neue Plattform für all jene, die von den Möglichkeiten der Digitalen Transformation fasziniert sind und diese als riesige Chance begreifen.“

