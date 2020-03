EPU ohne Aufträge – Erntehelfer*innen dringend gesucht

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Lösungen. Leider hat diese Corona-Pandemie und die Bestimmungen der Regierungen dazu geführt, dass viele EPU unerwartet ohne Aufträge dastehen. Da wir nicht wissen, wie lange die rigorosen Bestimmungen weiterbestehen ist schwer abzuschätzen, wann es wieder neue Aufträge gibt.

Die Pandemie verändert vieles

Wer in einen der vielen Bereichen tätig ist, die jetzt direkt von den verordneten Schließungen und dem Kontaktverbot betroffen ist, steht für mindestens ein paar Wochen bis mehrere Monate ohne Aufträge da. Wer sich einen finanziellen Polster für Notzeiten angelegt hat und auf Rücklagen zurückgreifen kann, der wird einige Zeit damit überleben können. Wer darüber nicht verfügen kann, muss Schulden machen oder sich eine Überbrückungsbeschäftigung suchen.

Erntehelfer*innen dringend gesucht.

Über das Landwirtschaftsministerium kann man sich auf der Plattform dielebensmittelhelfer.at als Erntehelfer melden. Es sind bereits 7000 Personen, laut Beitrag im Ö1 Mittagsjournal vom 24.3.2020., diesem Aufruf gefolgt. Landarbeiter erhalten mindestens € 1500,- brutto bei Vollzeitbeschäftigung, Tagelöhner bekommen € 9,- pro Stunde in Niederösterreich, so der O-Ton im genannten Beitrag. Auf der Ministeriumsseite wird explizit darauf hingewiesen, dass natürlich die Zeiten einer möglichen unselbständigen Erwerbstätigkeit für spätere Pensionsansprüche gezählt und dementsprechende Gutschriften am Pensionskonto zu verzeichnen sind.

Das Positive zählt

Es ist jetzt sowieso mal nicht zu ändern, dass wir diese Krise haben und sie durchstehen müssen. Die Glücksforschung hat letztlich herausgefunden, dass diejenigen am zufriedensten und am meisten Glück empfinden können, die sich am Besten neuen Ereignissen anpassen können. Also die aus der jeweiligen Situation etwas zu machen bereit und im Stande sind. Darüber hinaus werden neue Erfahrungen immer den eigenen Horizont erweitern.