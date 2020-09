Elektronische Signatur

Das 2003 gegründete Unternehmen DocuSign und das von Adobe Inc, 2011 übernommene Adobe Sign (vormals EchoSign) sind die beiden führenden eSignatur Anbieter. eSignatur Tools ermöglichen die ortsunabhängige Dokumenten-Unterzeichnung für Browser und Mobilgeräte. Die Verwendung von elektronischen Signaturen erspart nicht nur das Warten auf Faxe oder Briefe, sondern bietet mehr Sicherheit als Papier. Vor allem in Zeiten von COVID kann eine Investition in ein cloud-basiertes Unterzeichnungstool auch für KMUs und EPUs Sinn machen.

DocuSign

Aus der Immobilienbranche entstanden bietet DocuSing heute Lösungen für alle Branchen. Für die Unterzeichnung von Dokumenten stehen 3 Optionen zur Verfügung: das Unterzeichnen vor Ort in vertraulicher Umgebung auf Endgeräten oder über die Plattform. DocuSign bietet Testphasen und kostenpflichtige Abo-Modelle mit Angeboten für Einzelne oder Unternehmenslösungen.

AdobeSign

Adobe Sign ist Teil der Adobe Document Cloud Suite. Dies bietet die Gewissheit mit einem namhaften Unternehmen zusammen zu arbeiten, dem Erfinder der PDF. Adobe Sign bietet Trials und kostenpflichtige Abos mit Angeboten für Einzelne oder Businesslösungen.

DocuSign vs AdobeSign

Bezogen auf die Funktionalität kann klar festgehalten werden; beide Anbieter machen ihre Arbeit gut.

DocuSign verfügt über einen einfachen Workflow für eSignaturen. Zunächst wählen Sie ein Dokument aus und listen die Empfänger auf. Das Tool bietet auch die Möglichkeit Pflichtfelder für erforderlich Daten zu definieren (z. B. die Firmenadresse oder Kontaktnummer). Danach ist das Dokument für den Versand an die Empfänger bereit. Die Empfänger öffnen das Dokument via DocuSign-Link und unterzeichnen. Im Anschluss speichert DocuSign die Daten und benachrichtigt die gewünschten Parteien über die vollständige Signierung. DocuSign bietet sogar Unterstützung bei der Vertragsgestaltung. Durch Kommentarfunktionen und Prüfstellen wird ein nachvollziehbarer Ablauf gewährleistet.

Der Adobe Signs Workflow startet im Gegensatz zu DocuSign mit der Eingabe der Empfänger-E-Mail-Adresse. Erst im zweiten Schritt wird das zu signierende Dokument hinzufügt. Danach wird eine benutzerdefinierte Nachricht angegeben und aus dem Identitätsprüfungs-Angebot ausgewählt. Auch bei Adobe Sign können die erforderlichen Felder bestimmt werden. Mit Adobe können Workflows auf unternehmenseigene Prozesse angepasst werden. So wird allen Betriebs- und Compliance-Anforderungen entsprochen.

Mobilität

Mobilität in der Abarbeitung von Aufgaben bietet auch kleinen Unternehmen mehr Flexibilität. Sind Mitarbeiter mobil, bietet die Dokumentenunterzeichnung auf Smartphones und Tablets oder via Laptops und Browser ideale Unterstützung. DocuSign und Adobe Sign bieten mobil anpassbare Lösungen oder Apps.

DocuSign bietet eine kostenlose mobile App für iOS, Android und Windows. Alle Parteien signieren elektronisch Dokumente auf ihren bevorzugten Geräten problemlos. Auch in den mobilen Apps gibt es Einblick auf den Status bzw. den Fortschritt des Dokuments.

Adobe Sign hat auch eine mobile App. Kunden können Verträge und Bestellungen so vor Ort abzeichnen. Benutzern steht es offen die Signatur einzutippen oder zu zeichnen.

Integration

Signaturen sind Bestandteile bei unterschiedlichen Unternehmensprozessen. Aus diesem Grund bieten eSignatur-Plattformen Integrationslösungen für andere Tools. Bei der Integration von Drittanbietern gibt es zwischen den beiden Tools entscheidende Unterschiede.

Integration ist DocuSigns Stärke. Über Hundert Softwarelösungen lassen sich einfach verbinden, für einige ist jedoch ein Unternehmenskonto notwendig (Beispiele: Dropbox, Evernote, Salesforce, Oracle Sales Cloud und Office 365). DocuSign bietet Zugriff auf die API (Programmierschnittstelle).

Auch Adobe Sign verfügt über eine breite Palette an Integrationen. Schnittstellen werden hier zu Google Drive, Workday, Microsoft Dynamics oder Xero geboten. Die Integration zu anderen Adobe Produkten ist kraftvoll. Eine benutzerdefinierte API-Integration wird jedoch nur in Enterprise-Paketen geboten. Wer Verbindungen außerhalb des Standardangebotes benötigt, hat mit Mehrkosten zu rechnen.

Pricing

Bezogen auf den Preis variieren die Angebote voneinander und sollten einer genauen Analyse unterzogen werden.

DocuSign bietet vier Preismodelle. Je teurer der Plan, desto mehr Funktionen werden geboten. Den Preis für den teuersten Plan erhält man nur auf Anfrage. KMUs erhalten mit einem Standard oder Business Pro Plan einen fairen Preis pro User.

Adobe Signs Angebot startet zu einem günstigeren Preis pro Benutzer. Lizenzen für KMUs sind wiederum günstiger als die beiden Optionen bei DocuSign und für spezielle Anforderungen ist der Preis auch hier Verhandlungssache.

Der Vergleich gezeigt, dass zwischen beiden Anbietern keine gravierenden Unterschiede bestehen. Die Details sollten Einfluss auf Ihre Entscheidungsfindung haben.

