digicast: content.link

Launcht einzigartiges Real-Time Audio-Advertising Produkt innerhalb eines hochwertigen Podcast Netzwerkes

digicast kombiniert die Annehmlichkeiten eines Audiospots mit den

einzigartigen Vorteilen einer Podcast Integration. Diese Advertising Innovation ist auf TKB Basis buchbar und kann mit einer Vielzahl von Targetingmöglichkeiten punkten. High Quality – No Risk!

Podcast Integrationen als Pre-/Mid- oder Postroll bzw. Host Read bieten enorme Aufmerksamkeit und Akzeptanz, sind aber kaum planbar und bieten sehr wenige Möglichkeiten die interessierte Zielgruppe zu finden und anzusprechen. Das Umfeld steht im Vordergrund, der tatsächliche Hörer und seine Interessen stehen im Hintergrund. Radiospots hingegen können vom Werber sehr genau geplant werden, werden aber meistens nicht genügend wahrgenommen.

digicast vereint die Vorteile von Podcasts und Radiospots ganz ohne Risiken!

Sie bestimmen die Höhe des Budgets, den Zeitraum und die gewünschte Zielgruppe. Ihr Spot wird anschließend in einem hochwertigen Podcast Netzwerk eingebunden und liefert immer dann in Echtzeit aus, wenn ein interessierter Hörer identifiziert wird. Die Targetingmöglichkeiten umfassen ein semantisches Targeting auf demographische Variablen, Interessen, Nutzersituationen, etc. sowie definierte Umfelder wie Familie/Kinder, Entertainment, Nachrichten, B2B und vieles mehr.

„digicast ist ein absolut revolutionäres Produkt! Die Möglichkeit mit nur einer Buchung ein ganzes Netzwerk an Podcasts zu buchen, mit zielgruppenspezifischen Targetings zu hinterlegen und dabei bereits im Vorfeld schon genau zu wissen welchen Output man für sein eingesetztes Budget erhält, ist absolut einzigartig! Wir sind sehr stolz digicast in unserem Portfolio zu haben!“ so Katrin Steiner-Deditz, CEO bei content.link.

Mehr erfahren Sie unter: https://www.contentlink.at/digicast/

Über content.link:

Gegründet im Herbst 2019, geht die kleine aber feine Mannschaft in ihr zweites Jahr. Erdacht aus der Idee heraus, dass von Kunden mühsam und aufwändig generierter Content von den passenden Usern zu wenig genutzt wird, entwickelt sich der kleine in Wien-Mariahilf ansässige Online Vermarkter immer mehr zu einem Problemlöser für die österreichische Onlinelandschaft. Neben den klassischen Nativen Werbeformen, bietet content.link von Podcasts Netzwerken (für die passenden Zielgruppen) über Engagement Produkte (als Native Werbung oder aber auch mit Video oder Standard IAB Werbeformen) eine breite Palette von Online Werbelösungen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter office@content.link.