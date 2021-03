Der Jeans Guide

Die Jeans hat sich mittlerweile auch in der Business Mode etabliert. Bei den Herren, auch bei den Damen. Zwar passt sie nicht zu wirklich jedem Business Termin, aber in einigen Büros kann sie sich schon lange blicken lassen. Bei einer Jeans gibt es sehr vieles zu beachten: die Qualität, den Preis, die Farbe und den Stil. Auch die Passform darf nicht außer Acht gelassen werden. Fakt ist, die perfekte Jeans sitzt auf den ersten Anhieb und fühlt sich auch sofort gut an.

Welcher Schnitt?

Prinzipiell gilt, dass man auch bei der Jeans auf eine gute Passform achten sollte. Vor allem im Business Bereich, wo Jeans erst im Laufe der Jahre tragbar wurden, sollte es eine „ordentliche“ Jeans sein. Keine zerfetzte oder Boyfriend Jeans. Auch zu enge Jeans sind nicht gerade optimal. Eine Hose die an jeder Naht zieht und zwickt sollte im privaten Bereich eingesetzt werden. Tiefe Hüftjeans wie wir sie von früher kennen, haben im Büro auch nichts verloren. Gerade geschnittene Jeans sind optimal. Skinny Jeans bei den Damen, wenn sie nicht zu hauteng wirken und richtig kombiniert werden.

Auch das Material macht die Qualität aus

Auch hier landen wir wieder einmal beim Qualitäts-Punkt. Zwar muss es nicht immer die teuerste Jeans sein, dennoch sollte sie schön aussehen. Das heißt also, keine aufgeplatzten Nähte, ordentliche Verarbeitung an den Taschen und eine schöne Färbung. Natürlich ist es am besten, auf nachhaltig produzierte Jeans zu setzen, denn auch die Jeans Herstellung, vor allem Färbung belastet unsere Umwelt sehr. Man kann auch zwischen den Saisonen unterscheiden. Jeans für den Herbst und Winter sind fester und aus „schwereren“ Stoffen genäht und Jeans für den Frühling und Sommer aus dünneren Materialien.

Baumwolle oder Polyester?

Bio-Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau boomt. Auch in dieser Qualität gibt es wunderschöne Jeans. Wer darauf nicht so viel Wert legt, sollte auf jeden Fall zu Jeans mit 97-99% Baumwolle greifen. Die fehlenden Prozent werden meist von Elastan ergänzt. Viele Hersteller mischen auch noch einen kleinen Teil an Polyester bei, wegen der besseren Pflegeeigenschaften und der Langlebigkeit. Ich persönlich mag einen sehr geringen Anteil an Elastan, denn oft werden Jeans mit viel Elastan nach ein paar Stunden tragen sehr viel weiter. Wer das nicht mag, sollte auf wenig Elastan setzen. Zudem sollte man daran denken, dass die Jeans meist direkt auf unserer Haut, unserem größten Organ liegt, da ist weniger Chemiefaser mehr.

Noch zu beachten:

Sehr wichtig ist auch die richtige Länge. Je nach Schuh, nicht zu kurz und nicht zu lang. Keine wilden Waschungen tragen, lieber eine einfarbige oder natürliche Waschung wählen, wirkt am elegantesten. Der Used-Look hat im Büro nichts verloren.

Die Kombi machts aus

Eine schöne Jeans kann sehr gut mit Bluse oder Hemd kombiniert werden. Weiß geht sowieso immer, aber auch verschiedene Farben und Details können sehr gut kombiniert werden, je nachdem wie es der Anlass zulässt. Aber auch T-Shirt und Blazer oder Sakko dürfen es mal sein, denn wozu gibt es den Casual Friday? Das richtige Schuhwerk macht die Kombi komplett. Schöne hochwertige Pumps oder schöne Ankle Boots sind ein guter Tipp. Bei den Herren dürfen es auch schöne Anzugschuhe sein, aber auch lässige Lederschuhe.