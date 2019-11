Das weiße Blüschen

Die einen lieben sie, die andren hassen sie. Der all time Modeklassiker, die weiße Bluse. Dieses eine Kleidungsstück bietet viele verschiedenste Möglichkeiten. Praktisch zum Kombinieren, egal ob Hose oder Rock. Sie darf in keinem Kleiderschrank fehlen.

Warum sollten wir sie lieben?

Ursprünglich war die Bluse ein loses Kleidungsstück, welches lediglich den Oberkörper bedeckte und von Arbeitern, Bauern, Kindern und Künstlern getragen wurde.

Die weiße Bluse ist ein richtiges Allround Talent. Die Bluse hat sich dank einer Vielfalt an Schnittmustern zu einem weiblichen Kleidungsstück entwickelt. Dennoch bedarf es an einem stilsicheren Styling. Wenn man sich einfach nach dem Anlass richtet, ist man bestimmt richtig.

Ins Office kombinieren

Die wohl seriöseste Kombi, schwarz-weiß. Eines der klassischsten Kleidungsstücke geht immer. Beim alltäglichen Bürojob, oder beim wichtigen Meeting mit den Chefs aber auch Afterwork ist die weiße Bluse nicht verkehrt. Ganz klar, Bundfaltenhose kombiniert mit weißer Bluse, ist zwar schon etwas veraltet, aber immer noch im Trend.

Schnitttechnische Vielfalt

Klar, die weiße Bluse muss nicht immer schlicht und elegant mit Knopfleiste und Hemdkragen getragen werden. Nein, es gibt so viele tolle und schöne Variationen wie man diesen Favorit tragen kann. Erstmals muss sie nicht immer eng tailliert sein, es kann auch mal ein oversized Modell sein. Modelle mit Rüschen sind sehr verspielt und romantisch.

Neuer Trend – Bodybluse

Dies ist eine neue Form der Bluse. Die Bodybluse ist wie ein Wäschebody im Schritt zugeknöpft. Diese bringt einige Vorteile mit sich. Sie kann erstens nicht verrutschen und zweitens bildet sie auch weniger Knitterfalten. Vom Aussehen unterscheidet sie sich von einer Hemdbluse nicht, sie hat ebenfalls einen Kragen, Umlegekragen, Bubikragen oder Stehkragen, etc., und eine Knopfleiste, ob verdeckt oder nicht verdeckt. Kombinieren kann man sie auch zu jeglichem Unterteilen, zur Hose, zum Rock oder Jeans.

Wickelbluse

Wickelblusen feierten mit dem Wickelkleid ihr Comeback. Die Wickelbluse ist ein geheimer Star unter den Blusen, bei ihr ist stylingtechnisch schon sehr viel los, sodass man den Rest des Outfits dezent halten sollte. Sie mag zwar keine klassische Business Bluse sein, in Kombination aber doch sehr gut wirken. Der Rest des Outfits muss also schlicht bleiben. Die Büro Wickelbluse sollte auch weiß sein. Ein großer Vorteil der Wickelbluse: sie wächst mit! Gerade Hosen, Maxi-Röcke, Blazer mit Rundhalsausschnitt und lange Caridgans lassen sich gut kombinieren.

Die Rüschenbluse

Bei der Rüschenbluse ist Vorsicht geboten. Diese kann mit schlechtem Styling schnell überladen oder altbacken wirken. Die Rüschenbluse zieht durch ihr Jabot vorne am Ausschnitt, also den vielen Lagen an Rüschen sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Das Unterteil zur Rüschenbluse muss also dezent und einfach sein. Gerade Business Hosen oder Karottenhosen eigenen sich am allerbesten. Auch ein schlichter Bleistiftrock, der das Knie umspielt, kombiniert mit Pumps wäre eine Kombinationsmöglichkeit. Achtung: je höher der Volant, desto mehr trägt am Dekolleté auf.

Die moderne Schluppenbluse

Das Kennzeichen einer Schluppenbluse ist ein Band aus dem selben Stoff der Bluse, oder aus Kontraststoff. Dieses Band dient zum Schließen der Bluse an der vorderen Mitte, anstelle eines Kragens. Diese Art von Bluse ist sehr weiblich und feminin und passt je nach Kombination auch in den Büroalltag.

Zeit wird’s also, dir eine weiße Bluse anzuschaffen. J