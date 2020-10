Corona-Krise gut überstanden? Das ist mein Weg.

Es war nicht leicht. Alles anders von heute auf morgen. Wie ich damit umgegangen bin und welches Prinzip mich wieder auf die Erfolgsstraße gebracht hat, erzähle ich dir in den nächsten Zeilen.

Es begann gerade zu laufen und dann …

Schulen zu. Klopapier ausverkauft. Am besten das Haus nicht verlassen. Ich dachte, ich sitze im falschen Film. Nur leider war der Ausgang versperrt. Zwei Wochen lang riss es mich hin und her. Ich spürte die Angst vieler Menschen. Ich hatte zwar keine, jedoch überrollte sie mich immer wieder. Mein täglicher Spaziergang im Wald, den ich mir gönnte, half mir bei mir zu bleiben und nicht den Kopf in den Sand zu stecken.

Was jetzt?

Seit Monaten arbeitete ich an einem Projekt – das Albatros-Prinzip in Schulen zu bringen. Viel Zeit, Schweiß und Geld habe ich in dieses Projekt investiert. Termine waren festgelegt und dann: ABSAGE. Mein Business lief zu diesem Zeitpunkt generell nicht so gut, weil vieles im Aufbau war und dann auch noch das. Ich hatte so das Gefühl, ich stehe vor dem Nichts.

Hinter dem Nichts stand jedoch viel

Aber ich erkannte schnell, dass ich mit dem Albatros-Prinzip auf eine Bewährungsprobe gestellt wurde. Also einmal tief durchatmen. Ich nahm die Herausforderung an, es blieb mir ja auch nichts anderes übrig. Dadurch wurde die Situation schlagartig leichter, weil ich nicht mehr dagegen ankämpfte, sondern sie annahm.

Täglich ging ich aus meiner Box, sprich aus meiner Komfortzone, wendete meine Tools an und stellte Fragen wie z.B. Was ist jetzt möglich? Neue Ideen und Möglichkeiten kamen in mein Blickfeld. Ich setzte sie um, ohne genau zu wissen, wohin sie mich führen würden und genau das war und ist die größte Herausforderung.

Den Mut zu haben, Dinge anders zu tun bzw. Neues zu tun. Einfach mal machen. Auch Sie haben wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, dass es dann meistens eh anders kommt, als man gedacht hat. Deshalb sehe ich es als reine Zeitverschwendung an, zu viel zu planen und zu überlegen.

Mein Prinzip:

Ein klares Ziel zu haben, das mich „verführt“ und motiviert, es unbedingt zu erreichen. Albatros-Leichtigkeit wählen, statt die Box bzw. die Komfortzone Raus aus der Box, rein in die Leichtigkeit und die geöffnete Perspektive vom Albatros nutzen. Dann Fragen stellen und so Möglichkeiten sehen und ergreifen, die einem in der Box verbogen bleiben würden. Täglich anerkennen: Veränderungen, Learnings, Erfolge, Hindernisse die noch da sind. Etc.

Wie sieht Ihre Strategie aus? Haben Sie eine? Vielleicht wollen Sie sich auch vom Albatros-Prinzip unterstützen lassen?