Albatros – der Vogel, der Sie schneller und leichter zum Ziel bringt

Keine Erfolgsstrategie. Davon gibt es schon genug. Dafür ein Vogel, der Ihnen zeigt, wie Sie zu den erfolgsversprechenden Möglichkeiten kommen. Zu denen, die Sie jetzt noch nicht sehen, die Sie jedoch für Ihr Ziel brauchen.

Wissen ist nicht das Problem, und irgendwie doch!

Wir meinen oft, dass wir noch nicht genug wissen oder dass wir noch mehr Erfahrung brauchen. So kann es schnell passieren, dass man am Ende dann keine Energie und Zeit mehr hat, um ins Handeln zu kommen.

Außerdem kann viel Wissen begrenzend und überfordernd wirken, wenn man nicht lernt, damit geschickt umzugehen.

Der Albatros zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Wissen wann einsetzen, damit sie schneller und leichter Ihr Ziel erreichen. Lesen Sie einfach weiter.

Der nächste Schritt

Sie kennen sicher das Sprichwort von Christoph Martin Wieland, dass man manchmal „den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht“. Da lächelt Ihnen Ihr nächster Schritt zum Ziel quasi schon zu, vor lauter Auswahlmöglichkeiten schaffen Sie es aber nicht, ihn zu sehen.

Und jetzt kommt der Albatros mit seinem Weitblick ins Spiel.

Wenn Sie sich getrauen, raus aus dem gewohnten Blickfeld zugehen und einzutauchen in eine andere, größere und offenere Perspektive, dann stehen die Chance sehr gut, den nächsten Schritt klar zu sehen und ihn auch zu gehen.

2 Probleme, die sich am Weg ergeben

Nicht zu wissen, was das genaue Ziel ist

Der Albatros kann Sie nur dann am Weg zu Ihrem Ziel unterstützen, wenn die Flugrichtung klar ist. Das heißt, bevor Sie nicht genau wissen, was ihr Ziel ist, sind alle weiteren Schritte reine Zeitverschwendung. Wissen Sie genau, was Ihr Ziel ist? Ist es auch so motivierend, dass Sie sich jeden Tag darauf freuen, es zu erreichen?

Wie kommen Sie in den Genuss des Albatros Weitblicks?

Das Ziel ist klar. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, Sie bleiben in Ihrem gewohnten Blickfeld und versuchen, es so zu erreichen. Oder Sie sind mutig und fliegen mit dem Albatros in die Höhe und bekommen dadurch einen größeren und offeneren Blick. So können Sie dann auch die erfolgsversprechenden Möglichkeiten sehen, die Sie in Ihrem gewohnten Blickfeld nicht sehen können.

Diese beiden Probleme lassen sich zwar wunderbar kurz beschreiben, jedoch wissen wir, dass mehr dazu gehört, um einzelne Schritte dann auch zielorientiert umsetzen zu können.

Deshalb würde ich Sie gerne zum kostenlosen Webinar am 21.10.2020 um 20 Uhr: „2 essentielle Schritte am Weg aus der kritischen Situation“ einladen.