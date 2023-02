Vergleich: ChatGPT und die Unternehmensportraits auf Unternehmerweb

Befragt man die ChatGPT was Unternehmer:innen motiviert, so kommt folgende Antwort:

Unternehmer und Unternehmerinnen werden von verschiedenen Faktoren motiviert, darunter:

Leidenschaft

Viele Unternehmer werden von ihrer Leidenschaft für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung motiviert und wollen ihre Ideen zu einem erfolgreichen Unternehmen machen.

Unabhängigkeit

Der Wunsch, die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal zu haben und etwas Eigenes aufzubauen, ist für viele Unternehmer ein starker Motivator.

Problemlösung

Unternehmer sehen oft Probleme in der Welt und wollen ihre Fähigkeiten und Kreativität nutzen, um Lösungen zu finden und einen positiven Beitrag zu leisten.

Finanzielle Belohnungen

Das Potenzial für finanziellen Gewinn ist für viele Unternehmer ein wesentlicher Motivator, da ein erfolgreiches Unternehmen zu erheblichen finanziellen Belohnungen führen kann.

Wachstum und Entwicklung

Unternehmer werden oft vom Herausforderungen motiviert, ihr Unternehmen zu wachsen und zu entwickeln, sowie ihr eigenes persönliches Wachstum und ihre eigene Entwicklung.

Einen Unterschied machen

Viele Unternehmer werden von dem Wunsch motiviert, einen positiven Einfluss in ihren Gemeinden, der Welt oder einer bestimmten Branche zu haben.

Diese Motivationen…

können von Unternehmer zu Unternehmer variieren und im Laufe der Zeit ändern, aber im Allgemeinen treiben sie die Unternehmer an, Risiken einzugehen, hart zu arbeiten und ihre Träume zu verfolgen.

Nun ist die Frage, ob sich das, was die ChatGPT hier zur Motivation von Unternehmer:innen schreibt, auch bei den Unternehmensportraits , die auf Unternehmerweb im Laufe der Jahre veröffentlicht wurden, wiederfindet. Beinahe 200 Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich teilten uns unter anderem ihre Gründe mit, warum er oder sie zum Unternehmer, zur Unternehmerin wurden.

Leidenschaft, Unabhängigkeit und Problemlösungen

Das sind die mit Abstand am meist angegebenen Gründe, die jene Unternehmer und Unternehmerinnen angaben, die sich auf Unternehmerweb mit ihrem Unternehmensportrait vorstellten. Allerdings ging es vielen Selbständigen darum, unabhängiger durch die freie Zeiteinteilung zu sein. Viele EPU und KMU waren schon mal unselbständig tätig und haben aus dieser Praxis heraus ein eigenes Unternehmen gegründet.

Familienunternehmen und Kontakt zu Unternehmer:innen

Dies hat die ChatGPT nicht aufgelistet. Das kommt bei den Unternehmensportraits jedoch immer wieder zur Sprache. Einige der jetzigen Selbständigen kommt aus einem Unternehmenshaushalt. Und einige hatten nähere Kontakte im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreises, die allesamt Unternehmer und Unternehmerinnen waren. Somit konnten diese schön früh und sehr früh mit dem Unternehmertum vertraut werden.

Zufall, Gesundheit und Freude

Es gibt zudem Unternehmensportraits, in denen zu lesen ist, dass der Zufall eine Rolle spielte bei der Entscheidung, sich selbständig zu machen. Weil sich plötzlich die Gelegenheit bot oder jemand auftauchte, der eine Vorbildfunktion erfüllte. Die Begründung, dass man als Unternehmer gesünder lebe würde, war eine interessante Stellungnahme.

Finanzen, Wachstum und Unterschied machen

Einige haben den finanziellen Vorteil angesprochen. Es waren jedoch wirklich wenige. Das könnte daran liegen, dass man, gerade in Österreich, nicht so gerne über die eigenen Finanzen spricht. So gut wie gar nicht wurde das Wachstum und einen Unterschied machen, beziehungsweise gesellschaftlich etwas zu bewirken, genannt.