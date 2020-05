Chancen erkennen – Künstler*innen aufgepasst!

Wie man mit besonderen Herausforderungen wie zum Beispiel der Coronakrise umgeht, dass liegt zum Teil daran, wie man geprägt wurde und wie weit man reflektiert. Beklagt man den Umstand und bleibt bei dem, was sich bisher bewährt hat, oder wagt man Neues und damit Unbekanntes.

Strategien und Chancen für EPU und KMU

Auf Unternehmerweb haben bereits einige Unternehmer*innen dargestellt, was sie gerade jetzt tun, um mit der Situation umzugehen. Meine Autorenkollegen haben in ihren Artikel dargelegt, welche Chancen sich gerade jetzt für EPU und KMU auftun können und wie damit umgegangen werden kann. Wie geht man strategisch klug vor, was ist zu tun, damit es besser als vorher weitergehen kann?

Chancen für darstellende Künstler*innen

Gerade werden die zahlreichen Künstler*innen als die Gruppe in den Medien dargestellt, die es am Schwersten hätten. Die Meisten von ihnen können ohne Bühne und zahlreichen Zuschauern nicht auskommen. Face-to-face Konktakt ist eines der grundlegenden Elemente der darstellenden Kunst. Noch immer sind die Beschränkungen der Regierung dergestalt, dass man nicht wieder zum alten Schema zurückkehren könne, so der Tenor. Doch wie wäre es die Chance zu nützen und nun an ein noch größeres Publikum heranzukommen und flexibler zu werden.

Plattformen nutzen, wie Comedypalast

Comedypalast.at ist eine österreichische Paystream Plattform, die Künstler*innen aus der Kleinkunstszene, Komödianten, Kabarettisten und sonstigen Spaßartisten einlädt, mitzumachen. Ganz einfach selbst gestreamt und über die Plattform bespielt, soll die Chance erhöhen, mehr Menschen damit zu erreichen. Die Ticketpreise können selbst bestimmt werden und direkt über Comedypalast verkauft werden. Die Plattform ist nagelneu und startet mit den Staatskünstlern am 5. Juni 2020, gefolgt von Stefan Haider mit der Supplierstunde am 12. Juni 2020.