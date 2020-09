Aufruf an alle Österreichs Unternehmer*innen

Jetzt haben wir die Corona Ampel und müssen nach wie vor flexibel und entsprechend rasch reagieren können. Wir Unternehmer*innen sind nach wie vor extrem gefordert, wenn wir unser Business erfolgreich weiterführen wollen. Leider geht es manchen Selbständigen dabei ziemlich schlecht. Jene, die in einer der neuralgischen Branchen tätig sind, die mit dem Coronavirus so gar nicht kompatibel sind. Und die Unternehmer*innen, die keine Rücklagen bilden konnten oder bildeten. Eines der wichtigsten Grundsätze als Unternehmer*in ist es, dass man von der Gründung an, danach strebt, Rücklagen zu bilden. Und wenn die Geschäfte mal gut gehen, weiter bescheiden bleiben und den Gewinn gut anlegen, ist ein adäquates Mittel, um bei mieser Auftragslage durchtauchen zu können.

Eure Erfahrungen sind gefragt!

Fast jeder Unternehmer und jede Unternehmerin in Österreich musste sich aufgrund des Lockdowns im Frühling überlegen, wie er diese Zeit und die Zeit danach geschäftsmäßig überstehen kann. Wie habt Ihr das gemacht? Wie geht es euch jetzt damit. Sind neue Business-Ideen entstanden? Wie sind Eure Erfahrungswerte? Habt Ihr vielleicht gleich ein neues Business aufgezogen oder taucht Ihr durch und hofft wieder auf „normale“ Zeiten?

Eine Erfahrungen vorweg?

Ich habe mich in meinem Netzwerk umgehört und da gibt unterschiedliche Zugangsweisen zu diesen besonderen Zeiten.

Jene, die in der Sport- und Eventbranche ihre Geschäfte tätig(t)en, hat es schwer getroffen. So gut wie gar keine Veranstaltungen sind in nächster Zeit in Sicht. Und die Zukunft diesbezüglich ist ungewiss. Da gibt es die Strategie, das Können und die Erfahrungen anderen Branchen zugute kommen zu lassen, also der Weg, sich ein wenig umzuorientieren.

Dann gibt es jene, die sagen, jetzt erst recht, ich halte daran und lasse mir mein Business nicht wegnehmen.

Viele wiederum nutzen die Zeit, um anstehende Erneuerungen zu tätigen und vorzuziehen. So wird diese spezielle Zeit für Renovierungsarbeiten, Um- und Zubauten genutzt.

Andere gönnen sich eine Auszeit und tanken viel Energie, um zum geeigneten Zeitpunkt wieder richtig durchzustarten.

Es gibt zudem jene Unternehmer*innen, die ihre Dienste, gerade im Digitalbereich, kostengünstig bis gratis jenen Firmen anbieten, die es sich im Moment nicht leisten können. Damit ist sicher ein Stück weit die Hoffnung verknüpft, in besseren Zeiten von den zuvor begünstigten Firmen neue und gutgezahlte Aufträge zu bekommen.

Bitte erzählt uns, der Unternehmer*innen-Community Eure Geschichte. Wir sind sehr gespannt darauf!